Лидер общего зачета Антонелли разбил болид в квалификации Гран-при Азербайджана

Итальянский пилот Mercedes Кими Антонелли повредил болид в квалификации Гран-при Азербайджана. 15-й в сезоне этап «Формулы-1» проходит на городской трассе в Баку.

20-летний гонщик врезался в стену при прохождении поворота в первом сегменте и повредил колесо, о чем по радио сообщил своему гоночному инженеру. Антонелли не смог завершить квалификационную сессию.

Победителем квалификации стал напарник Антонелли, британец Джордж Расселл. В третьем сегменте он проехал круг за 1 минуту 42,526 секунды. Второй результат показал монегаск Шарль Леклер из Ferrari (+0,837). Австралийский пилот McLaren Оскар Пиастри замкнул тройку лучших (+0,838). Гонка пройдет 26 сентября.

Кими Антонелли с 292 очками лидирует в общем зачете «Формулы-1». На его счету девять побед в текущем сезоне. Он опережает занимающего второе место в классификации Джорджа Расселла на 81 балл, а идущего третьим пилота Ferrari Льюиса Хэмилтона — на 101 балл.

Арнольд Кабанов