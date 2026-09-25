Началось серийное производство нового кроссовера Lada Azimut

АвтоВАЗ начал серийное производство нового кроссовера Lada Azimut на площадке в Тольятти. Сборка ведется на одной линии с Lada Vesta и Lada Aura. По словам президента компании Максима Соколова, до конца года планируется выпустить несколько тысяч моделей.

Цена на новинку не раскрывается, но, по заявлению АвтоВАЗа, Lada Azimut «станет лучшим предложением в соотношении цена/качество в своем сегменте». Продажи, как анонсировал глава Минпромторга Антон Алиханов, начнутся в конце ноября-начале декабря. По оценке главного редактора журнала «За рулем» Максима Кадакова, в базовой комплектации новинка, вероятно, будет стоить около 2–2,1 млн руб. Источник “Ъ” предполагает, что начальная цена может составить 1,9 млн руб.

На вопросы профильных журналистов господин Соколов отвечать не стал, поехав на тест-драйв Azimut. Протестировал новинку и Антон Алиханов, выбор которого пал на гибридную версию модели. Сроки, когда гибрид Azimut встанет на конвейер, в АвтоВАЗе не уточнили.

С новой моделью АвтоВАЗ попадает в самый конкурентный сегмент, напоминает господин Кадаков. Впрочем, по оценке эксперта, у российского автомобиля есть ряд преимуществ перед китайскими брендами: в первую очередь — приспособленность к нашим дорогам и хорошая управляемость. Также кроссовер неплохо оснащен в базовой комплектации.

Основные конкуренты новинки, по мнению Максима Кадакова,— Haval Jolion, Belgee X50 и Tenet T4L. Собеседник “Ъ” добавляет, что конкуренцию АвтоВАЗу в сегменте кроссоверов составят все локализованные в РФ китайские бренды.

Подробнее — в материале «Ъ» «Тольятти выехал на Azimut»