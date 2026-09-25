Тольятти выехал на Azimut

На конвейер основной площадки АвтоВАЗа в Тольятти встал переднеприводной кроссовер Lada Azimut. Цена, по мнению экспертов, будет начинаться с 1,9–2,1 млн руб. Несмотря на серьезную конкуренцию с китайскими автомобилями, российская модель, вероятно, будет пользоваться высоким спросом. В этом году не исключен даже дефицит, полагают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов на церемонии старта серийного производства кроссовера Lada Azimut в Тольятти

Фото: Егор Алеев / ТАСС Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов на церемонии старта серийного производства кроссовера Lada Azimut в Тольятти

Фото: Егор Алеев / ТАСС

АвтоВАЗ начал серийное производство нового кроссовера Lada Azimut на площадке в Тольятти. Сборка ведется на одной линии с Lada Vesta и Lada Aura. По словам президента компании Максима Соколова, до конца года планируется выпустить несколько тысяч моделей.

Цена на новинку не раскрывается, но, по заявлению АвтоВАЗа, Lada Azimut «станет лучшим предложением в соотношении цена/качество в своем сегменте». Продажи, как анонсировал глава Минпромторга Антон Алиханов, начнутся в конце ноября-начале декабря. По оценке главного редактора журнала «За рулем» Максима Кадакова, в базовой комплектации новинка, вероятно, будет стоить около 2–2,1 млн руб.

Источник “Ъ” предполагает, что начальная цена может составить 1,9 млн руб.

На вопросы профильных журналистов господин Соколов отвечать не стал, поехав на тест-драйв Azimut. Протестировал новинку и Антон Алиханов, выбор которого пал на гибридную версию модели. Сроки, когда гибрид Azimut встанет на конвейер, в АвтоВАЗе не уточнили.

С новой моделью АвтоВАЗ попадает в самый конкурентный сегмент, напоминает господин Кадаков. Впрочем, по оценке эксперта, у российского автомобиля есть ряд преимуществ перед китайскими брендами: в первую очередь — приспособленность к нашим дорогам и хорошая управляемость. Также кроссовер неплохо оснащен в базовой комплектации.

Основные конкуренты новинки, по мнению Максима Кадакова,— Haval Jolion, Belgee X50 и Tenet T4L.

Собеседник “Ъ” добавляет, что конкуренцию АвтоВАЗу в сегменте кроссоверов составят все локализованные в РФ китайские бренды.

В целом спрос будет определяться ценой, но до конца года, вероятно, будут распроданы все произведенные автомобили, считает господин Кадаков. По прогнозу эксперта, это около 3 тыс. машин. Поскольку на страте объемы небольшие, не исключен дефицит, добавляет он.

Кроссовер создан за три года на базе модернизированной платформы Lada Vesta. В проект, как рассказывал “Ъ” господин Соколов, вложено более 20 млрд руб. Разработка, добавляют в АвтоВАЗе, выполнена силами российских специалистов — от создания концепции, компоновки и дизайна до проектирования, производства и настройки всех систем. В общей сложности создано около 1000 оригинальных узлов и деталей.

Стартовая линейка силовых агрегатов Lada Azimut — модернизированные двигатели собственного производства 1,6 и 1,8 л мощностью 120 и 132 лошадиные силы. Трансмиссии — 6-ступенчатая «механика» и вариатор. Также в перспективе автомобиль получит новый турбированный двигатель мощностью 150 лошадиных сил с классической автоматической коробкой передач, уточняют в компании.

План по производству модели на 2027 год — не менее 20 тыс. штук, рассказывал Максим Соколов. Источник “Ъ” добавляет, что в перспективе двух лет выпуск модели может дойти до 40–50 тыс. кроссоверов.

Наталия Мирошниченко, Тольятти