Сегодня исполняется 92 года народному артисту СССР, лауреату премии «Ника» в номинации «Честь и достоинство» Олегу Басилашвили

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Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Олег Басилашвили

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Его поздравляет актриса МХТ имени Чехова, заслуженная артистка РФ Дарья Юрская:

— Дорогой Олег Валерианович! Для всего нашего народа Вы — замечательный Актер, любимый даже в образах негодяев, которых Вы сыграли немало. И все равно были любимы — благодаря своим Таланту и Обаянию. Наверное, за них даже более любимы, чем за положительных персонажей. А еще Вы — замечательный чтец, прекрасный писатель. Летом я прочитала «Неужели это я?! Господи…» и восхитилась не только интересными фактами, но и вашим литературным талантом. Для меня лично Вы не только главный герой моего любимого фильма «Осенний марафон». Потрясающе созданный образ, сделавший его одним из лучших фильмов советской эпохи! Самое главное, Вы — родной и близкий человек для меня и моих родителей. С ними Вы много лет партнерствовали на сцене и дружили в жизни, они ласково называли Вас «наш Басик». Я себе такое обращение к Вам позволить не могла, но по-прежнему, как в детстве, счастлива, когда Вы называете меня Кукуз — моим детским прозвищем. Это для меня очень важно и ценно! С днем рождения, дорогой и любимый Басик, дорогой и любимый Олег Валерианович! Я желаю Вам здоровья, вдохновения, всех радостей, которые может подарить жизнь! Обнимаю и нежно люблю!

Сегодня исполняется 50 лет оперному певцу, режиссеру, дирижеру и общественному деятелю, народному артисту РФ Ильдару Абдразакову

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Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Ильдар Абдразаков

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Его поздравляет прима-балерина Мариинского театра, народная артистка РФ Диана Вишнева:

— Дорогой Ильдар, не устаю восхищаться твоей невероятной энергией, с помощью которой ты объединяешь и вдохновляешь людей, ведя за собой. С какой отдачей и мастерством ты согреваешь и восхищаешь слушателей своим тембром, своим уникальным талантом. Как много творческой силы и времени ты вкладываешь в развитие культуры и искусства, в возможность юным голосам прозвучать, сделать доступным оперное искусство для самых разных зрителей. Бесконечно восхищаюсь тем, с какой теплотой и ответственностью ты относишься к своей профессии и своим проектам. В твой юбилей хочу пожелать тебе и дальше ярко светить на сценах лучших театров, иметь возможность постоянно расширять свой творческий путь как одного из ведущих деятелей в российской и международной культуре. Желаю благодарных зрителей и верных соратников.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»