Трамп анонсировал «потрясающие события» по итогам встречи с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп назвал встречу с председателем КНР Си Цзиньпином очень продуктивной и пообещал, что скоро начнутся «потрясающие события». Об этом он написал в соцсети Truth Social.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Alex Brandon / AP Фото: Alex Brandon / AP

На двусторонних переговорах в Белом доме главы государств обсудили Украину, Иран, Тайвань и искусственный интеллект (ИИ). Господин Трамп обратил внимание, что председатель КНР предпочел называть ИИ «более точным и значимым названием — “супер интеллект”». «Это супер!»,— добавил он.

Си Цзиньпин совершил первый с 2015 года государственный визит в США. Помимо встречи с президентом Трампом он посетил торжественный ужин в Белом доме с участием руководителей крупнейших американских технологических компаний: Илона Маска (SpaceX и Tesla), Джеффа Безоса (Amazon), Дженсена Хуанга (Nvidia), Сундара Пичаи (Alphabet и Google), Сэма Альтмана (OpenAI) и других.

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