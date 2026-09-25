Трамп анонсировал «потрясающие события» по итогам встречи с Си Цзиньпином
Президент США Дональд Трамп назвал встречу с председателем КНР Си Цзиньпином очень продуктивной и пообещал, что скоро начнутся «потрясающие события». Об этом он написал в соцсети Truth Social.
Фото: Alex Brandon / AP
На двусторонних переговорах в Белом доме главы государств обсудили Украину, Иран, Тайвань и искусственный интеллект (ИИ). Господин Трамп обратил внимание, что председатель КНР предпочел называть ИИ «более точным и значимым названием — “супер интеллект”». «Это супер!»,— добавил он.
Си Цзиньпин совершил первый с 2015 года государственный визит в США. Помимо встречи с президентом Трампом он посетил торжественный ужин в Белом доме с участием руководителей крупнейших американских технологических компаний: Илона Маска (SpaceX и Tesla), Джеффа Безоса (Amazon), Дженсена Хуанга (Nvidia), Сундара Пичаи (Alphabet и Google), Сэма Альтмана (OpenAI) и других.
Подробнее — в материале «Ъ» «С хорошими минами при плохой игре».
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Визит Си Цзиньпина в Вашингтон
Конкретным результатом переговоров стало продление торгового перемирия между США и Китаем до 10 января 2027 года. Такая договоренность сохраняет паузу в торговом конфликте, но не означает снятия основных разногласий: высокий уровень тарифов по-прежнему создает условия для постепенного сокращения двусторонней торговли.
В октябре 2025 года стороны использовали сходную конструкцию: на год приостановили ряд запретительных мер, включая взаимные ограничения против морской, логистической и судостроительной отраслей, а также договорились не наносить удары по критически важным производственным цепочкам. Для Китая к таким цепочкам относились редкоземельные металлы и аккумуляторы, для США — отдельные виды микроэлектроники и продукция гражданской авиации; возможным эффектом успешных договоренностей также назывались более предсказуемая торговля, доступ к минеральному сырью и сотрудничество Китая по Ирану.