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Трамп анонсировал «потрясающие события» по итогам встречи с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп назвал встречу с председателем КНР Си Цзиньпином очень продуктивной и пообещал, что скоро начнутся «потрясающие события». Об этом он написал в соцсети Truth Social.

Фото: Alex Brandon / AP

Фото: Alex Brandon / AP

На двусторонних переговорах в Белом доме главы государств обсудили Украину, Иран, Тайвань и искусственный интеллект (ИИ). Господин Трамп обратил внимание, что председатель КНР предпочел называть ИИ «более точным и значимым названием — “супер интеллект”». «Это супер!»,— добавил он.

Си Цзиньпин совершил первый с 2015 года государственный визит в США. Помимо встречи с президентом Трампом он посетил торжественный ужин в Белом доме с участием руководителей крупнейших американских технологических компаний: Илона Маска (SpaceX и Tesla), Джеффа Безоса (Amazon), Дженсена Хуанга (Nvidia), Сундара Пичаи (Alphabet и Google), Сэма Альтмана (OpenAI) и других.

Подробнее — в материале «Ъ» «С хорошими минами при плохой игре».

Фотогалерея

Визит Си Цзиньпина в Вашингтон

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Подготовка ковровой дорожки у трапа

Подготовка ковровой дорожки у трапа

Фото: Mark Schiefelbein / AP

Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп

Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп

Фото: Alex Brandon / AP

Церемония встречи прошла на авиабазе Эндрюс

Церемония встречи прошла на авиабазе Эндрюс

Фото: Alex Brandon / AP

Супруга китайского лидера Пэн Лиюань

Супруга китайского лидера Пэн Лиюань

Фото: Alex Brandon / AP

Президент США Дональд Трамп с председателем КНР Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп с председателем КНР Си Цзиньпином

Фото: Mark Schiefelbein / AP

Прокитайские протестующие собираются на Пенсильвания-авеню в преддверии прибытия Си Цзиньпина

Прокитайские протестующие собираются на Пенсильвания-авеню в преддверии прибытия Си Цзиньпина

Фото: Allison Robbert / AP

Демонстрация возле Белого дома

Демонстрация возле Белого дома

Фото: Mark Schiefelbein / AP

Дональд Трамп приветствует Си Цзиньпина на лужайке Белого дома

Дональд Трамп приветствует Си Цзиньпина на лужайке Белого дома

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

У входа в Белый дом

У входа в Белый дом

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Торжественная церемония

Торжественная церемония

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Журналисты спешат занять свои места

Журналисты спешат занять свои места

Фото: Alex Brandon / AP

Для китайского гостя было подготовлено настоящее шоу

Для китайского гостя было подготовлено настоящее шоу

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США и председатель КНР провели сначала переговоры тет-а-тет, а потом в расширенном формате с участием должностных лиц

Президент США и председатель КНР провели сначала переговоры тет-а-тет, а потом в расширенном формате с участием должностных лиц

Фото: Alex Brandon / AP

С китайской стороны в переговорах участвовали вице-премьер Госсовета Хэ Лифэн, министр иностранных дел Ван И, его заместитель Ма Чжаосюй, член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК Цай Ци, министр коммерции Ван Вэньтао, посол КНР в США Се Фэн. С американской стороны — вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент, военный министр Пит Хегсет, министр торговли Говард Латник, представитель США на торговых переговорах Джеймисон Грир

С китайской стороны в переговорах участвовали вице-премьер Госсовета Хэ Лифэн, министр иностранных дел Ван И, его заместитель Ма Чжаосюй, член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК Цай Ци, министр коммерции Ван Вэньтао, посол КНР в США Се Фэн. С американской стороны — вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент, военный министр Пит Хегсет, министр торговли Говард Латник, представитель США на торговых переговорах Джеймисон Грир

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

В Овальном кабинете

В Овальном кабинете

Фото: Jacquelyn Martin / AP

Первые леди Пэн Лиюань (слева) и Мелания Трамп

Первые леди Пэн Лиюань (слева) и Мелания Трамп

Фото: Finn Gomez / Photo / AP

Пролет военных самолетов над Белым домом

Пролет военных самолетов над Белым домом

Фото: Nathan Howard / Reuters

Осмотр Белого дома

Осмотр Белого дома

Фото: Evan Vucci / Reuters

Пресс-конференция

Пресс-конференция

Фото: Jacquelyn Martin / AP

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином прошли превосходно

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином прошли превосходно

Фото: Evan Vucci / Reuters

Лидеры США и Китая на Южной лужайке Белого дома

Лидеры США и Китая на Южной лужайке Белого дома

Фото: Alex Brandon / AP

Дональд Трамп и Си Цзиньпин на ужине в Белом доме

Дональд Трамп и Си Цзиньпин на ужине в Белом доме

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

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Подготовка ковровой дорожки у трапа

Фото: Mark Schiefelbein / AP

Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп

Фото: Alex Brandon / AP

Церемония встречи прошла на авиабазе Эндрюс

Фото: Alex Brandon / AP

Супруга китайского лидера Пэн Лиюань

Фото: Alex Brandon / AP

Президент США Дональд Трамп с председателем КНР Си Цзиньпином

Фото: Mark Schiefelbein / AP

Прокитайские протестующие собираются на Пенсильвания-авеню в преддверии прибытия Си Цзиньпина

Фото: Allison Robbert / AP

Демонстрация возле Белого дома

Фото: Mark Schiefelbein / AP

Дональд Трамп приветствует Си Цзиньпина на лужайке Белого дома

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

У входа в Белый дом

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Торжественная церемония

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Журналисты спешат занять свои места

Фото: Alex Brandon / AP

Для китайского гостя было подготовлено настоящее шоу

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США и председатель КНР провели сначала переговоры тет-а-тет, а потом в расширенном формате с участием должностных лиц

Фото: Alex Brandon / AP

С китайской стороны в переговорах участвовали вице-премьер Госсовета Хэ Лифэн, министр иностранных дел Ван И, его заместитель Ма Чжаосюй, член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК Цай Ци, министр коммерции Ван Вэньтао, посол КНР в США Се Фэн. С американской стороны — вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент, военный министр Пит Хегсет, министр торговли Говард Латник, представитель США на торговых переговорах Джеймисон Грир

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

В Овальном кабинете

Фото: Jacquelyn Martin / AP

Первые леди Пэн Лиюань (слева) и Мелания Трамп

Фото: Finn Gomez / Photo / AP

Пролет военных самолетов над Белым домом

Фото: Nathan Howard / Reuters

Осмотр Белого дома

Фото: Evan Vucci / Reuters

Пресс-конференция

Фото: Jacquelyn Martin / AP

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином прошли превосходно

Фото: Evan Vucci / Reuters

Лидеры США и Китая на Южной лужайке Белого дома

Фото: Alex Brandon / AP

Дональд Трамп и Си Цзиньпин на ужине в Белом доме

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Смотреть

Составлено ИИ-Ассистентъ

Конкретным результатом переговоров стало продление торгового перемирия между США и Китаем до 10 января 2027 года. Такая договоренность сохраняет паузу в торговом конфликте, но не означает снятия основных разногласий: высокий уровень тарифов по-прежнему создает условия для постепенного сокращения двусторонней торговли.

В октябре 2025 года стороны использовали сходную конструкцию: на год приостановили ряд запретительных мер, включая взаимные ограничения против морской, логистической и судостроительной отраслей, а также договорились не наносить удары по критически важным производственным цепочкам. Для Китая к таким цепочкам относились редкоземельные металлы и аккумуляторы, для США — отдельные виды микроэлектроники и продукция гражданской авиации; возможным эффектом успешных договоренностей также назывались более предсказуемая торговля, доступ к минеральному сырью и сотрудничество Китая по Ирану.

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