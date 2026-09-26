Сегодня исполняется 61 год председателю совета директоров ПАО «Северсталь» Алексею Мордашову

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Мордашов

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Алексей Мордашов

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Его поздравляет губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов:

— Уважаемый Алексей Александрович! Поздравляю Вас с днем рождения! Ваше имя многие годы неразрывно связано с развитием российской промышленности и предпринимательства. В Петербурге успешно работают компании «Севергрупп» — «Силовые машины», «Лента», трубное производство «Северстали». Это тысячи рабочих мест, инвестиции в экономику города, новые производства и технологии. Для Петербурга особенно значимо Ваше внимание к сохранению его исторического наследия. Уверен, что наша совместная работа в этой сфере даст новую жизнь памятникам архитектуры, позволит создать новые культурные и туристические центры притяжения. Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, успеха в реализации новых проектов и всего самого доброго!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»