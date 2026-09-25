Британские футбольные фанаты не поддержали отмену запрета на алкоголь на матчах

Большинство футбольных болельщиков в Великобритании выступили против инициативы премьер-министра Энди Бёрнема об отмене запрета употребления алкоголя на трибунах во время матчей. Согласно результатам опроса, проведенного социологической службой YouGov, 64% опрошенных болельщиков хотят сохранить запрет и только 26% согласны на его отмену.

В рамках опроса, в котором принял участие 6091 взрослый британец, также спрашивали, скажется ли, по мнению болельщиков, отмена запрета на впечатлениях от просмотра футбольных матчей на стадионе. 53% опрошенных заявили, что это ухудшит впечатления. Только 20% считают, что улучшит.

Запрет на употребление алкоголя на трибунах во время матчей был введен в Великобритании в 1985 году. Отменить его предложил на днях премьер-министр Энди Бёрнем, который назвал эту меру «дискриминацией» футбольных фанатов. Ассоциация футбольных болельщиков в Англии и Уэльсе (FSA) поддержала предложение премьера. Однако в Британском подразделении по контролю за правопорядком на футбольных матчах (UKFPU) назвали потенциальную отмену запрета «безответственной».

Алена Миклашевская