Британские футбольные фанаты не поддержали отмену запрета на алкоголь на матчах
Большинство футбольных болельщиков в Великобритании выступили против инициативы премьер-министра Энди Бёрнема об отмене запрета употребления алкоголя на трибунах во время матчей. Согласно результатам опроса, проведенного социологической службой YouGov, 64% опрошенных болельщиков хотят сохранить запрет и только 26% согласны на его отмену.
В рамках опроса, в котором принял участие 6091 взрослый британец, также спрашивали, скажется ли, по мнению болельщиков, отмена запрета на впечатлениях от просмотра футбольных матчей на стадионе. 53% опрошенных заявили, что это ухудшит впечатления. Только 20% считают, что улучшит.
Запрет на употребление алкоголя на трибунах во время матчей был введен в Великобритании в 1985 году. Отменить его предложил на днях премьер-министр Энди Бёрнем, который назвал эту меру «дискриминацией» футбольных фанатов. Ассоциация футбольных болельщиков в Англии и Уэльсе (FSA) поддержала предложение премьера. Однако в Британском подразделении по контролю за правопорядком на футбольных матчах (UKFPU) назвали потенциальную отмену запрета «безответственной».
Запрет на алкоголь на трибунах футбольных матчей в Великобритании появился в 1985 году на фоне трагедии на брюссельском стадионе «Эйзель». Тогда драка между фанатами «Ливерпуля» и «Ювентуса» привела к обрушению трибуны и гибели 39 человек. Это событие способствовало легкому восприятию рассказов об агрессивных фанатах и усилило опасения по поводу поведения болельщиков и безопасности массовых мероприятий. После трагедии на «Хиллсборо» в 1989 году полиция Южного Йоркшира также пыталась связать давку с предполагаемым опьянением и агрессивностью зрителей, собирая «алкогольные улики» и выясняя у родственников количество выпитого алкоголя.
После трагедии на «Хиллсборо» безопасность стадионов стали обеспечивать не только ограничениями для зрителей. По рекомендациям «доклада Тейлора» были убраны ограждения у трибун, сокращено число стоячих мест, а новые арены для команд двух высших дивизионов начали строить только с сидячими местами. Таким образом, отмена запрета затрагивала бы действующую систему контроля за поведением и перемещением публики, а не являлась бы отдельным правилом о напитках.