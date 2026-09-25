Центр Уралмаша в Екатеринбурге получил статус достопримечательного места
В Екатеринбурге статус достопримечательного места получил «Исторический центр города Уралмашзавода». Соответствующее постановление подписал глава Екатеринбурга Алексей Орлов, сообщили в городской администрации. По данным близкого к мэрии Telegram-канала «Екатеринбург. Главное» зона, с подобным статусом в уральской столице появилась впервые.
Фото: Telegram-канал «Ектаеринбург. Главное»
«Достопримечательное место расположено в границах улиц Красных Партизан, Кировградской, Машиностроителей, Культуры и проспекта Орджоникидзе. Планировочный каркас территории представляет собой лучевую систему улиц, сходящихся на площади 1-й Пятилетки перед главной проходной Уралмашзавода»,— говорится в сообщении мэрии.
Историческая застройка территории представлена зданиями в стилях конструктивизма и неоклассицизма. В границах достопримечательного места находится здание НИИ «Тяжмаш», выполненное в стиле советского модернизма. Три жилых дома имеют статус объектов культурного наследия регионального значения («Дворянское гнездо»).
На территории также расположены объекты монументально-декоративного искусства. Три из них — объекты культурного наследия регионального значения: памятник Г. К. Орджоникидзе, могила первого руководителя строительства Уралмашзавода А. П. Банникова, последняя произведенная на предприятии самоходная установка.
Согласно документу, на территории разрешается проведение работ по сохранению и восстановлению исторической планировочной и объемно-пространственной структуры, регенерации историко-градостроительной среды, а также сохранению объектов культурного наследия посредством ремонтно-реставрационных работ.