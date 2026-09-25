Два знаменитых британских супертяжеловеса — Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри — наконец окончательно договорились о поединке друг с другом. Он состоится в декабре в Кардиффе. А в жертву этой договоренности, кажется, превратился российский боксер Мурат Гассиев. Чтобы добавить статусности поединку ветеранов, давно не совершавших ничего выдающегося, Всемирная боксерская ассоциация (WBA) собирается позволить им драться за свой чемпионский титул, понизив в ранге — до так называемого регулярного чемпиона — его владельца Гассиева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Чтобы наконец свести Тайсона Фьюри (слева) и Энтони Джошуа (справа) на ринге, потребовалось поставить в их бою на кон чемпионский титул

Фото: Mark Robinson / Getty Images Чтобы наконец свести Тайсона Фьюри (слева) и Энтони Джошуа (справа) на ринге, потребовалось поставить в их бою на кон чемпионский титул

Фото: Mark Robinson / Getty Images

Руководитель Главного управления по делам развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх, один из основных инвесторов в современном профессиональном боксе, устраивающий топовые и чрезвычайно дорогие турниры, обнародовал новость, которую в мире бокса ждали уже давно. 11 декабря на 80-тысячном Principality Stadium в Кардиффе состоится бой между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри.

Это два знаменитых супертяжеловеса, которых хотели свести друг с другом еще примерно полтора десятилетия назад, когда они были молоды. Однако тогда идея столкновения новых лидеров британского бокса в жизнь не воплотилась. Пути Джошуа и Фьюри так и не пересеклись. Оба завоевали чемпионские титулы. Оба претендовали на статус безусловного короля исключительной по престижности категории. Но оба его не получили из-за ворвавшегося в нее из первого тяжелого веса (до 90,7 кг) украинца Александра Усика. В текущем десятилетии он по два раза одолел каждого из двухметровых британских гигантов.

На самом деле о предварительном соглашении о матче 36-летнего Джошуа с 38-летним Фьюри было объявлено еще в апреле, незадолго до того, как Усик сообщил о том, что в ближайшее время планирует завершить карьеру и расстается со всеми принадлежащими ему чемпионскими поясами. Сразу стало понятно, что бой вызовет большой ажиотаж. Однако чтобы достичь окончательной договоренности, сторонам потребовалось несколько месяцев. Различные источники указывают на то, что разногласия касались целого ряда пунктов — о распределении призовых, о процедуре допинг-контроля, а также о месте проведения поединка, который Турки Аль аш-Шейх хотел организовать не на родине участников, а в США, имея в виду важность американского рынка. В итоге было найдено что-то вроде компромиссного варианта. Бой примет Великобритания, но он начнется глубокой ночью, чтобы его удобно было смотреть в Северной Америке.

Однако самое интересное и неожиданное заключается в другом. Первоначально речь шла о том, что Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри в «Битве за Британию» выявят претендента на чемпионское звание.

Однако издание The Ring, приобретенное Турки Аль аш-Шейхом, ESPN и BBC проинформировали о том, что на кону в нем будет стоять именно пояс чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). WBA согласилась предоставить его, чтобы «повысить статусность» поединка, а следовательно, и его коммерческую привлекательность.

Профессиональный бокс известен помимо всего прочего тем, что регламент в нем при необходимости трактуется чрезвычайно вольно. Но это решение точно войдет в список наиболее странных в его истории.

Какими бы яркими ни были достижения и биографии Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри, их свежие страницы никак не намекали на такой подарок. Фьюри после второго поражения от Александра Усика в конце 2024 года надолго уходил из бокса, а вернувшись, одержал не слишком эффектные победы над котировавшимися куда ниже оппонентами — россиянином Арсланбеком Махмудовым и поляком Мариушем Вахом. Предыдущий без оговорок топовый бой Джошуа датирован сентябрем 2024 года, и в нем его жестоко нокаутировал соотечественник Даниэль Дюбуа. После этого бывший чемпион справился с блогером Джейком Полом, пережил депрессию, потеряв в автокатастрофе в Нигерии близких друзей, и чуть было не отказался от продолжения выступлений, а в июле этого года в «разминочном» матче едва не нарвался на нокаут от албанца Кристиана Пренги, о существовании которого до этого мало кто догадывался.

При этом у пояса WBA, как раз попавшего в список освобожденных Александром Усиком, есть вполне законный владелец. Это россиянин Мурат Гассиев.

В декабре прошлого года он выиграл официальный претендентский бой у болгарина Кубрата Пулева, а в июле нынешнего, уже после того как ему присудили вакантное звание,— чемпионский, в шестом раунде нокаутировав в Москве немца Петера Кадиру. Предполагается, что Гассиева теперь понизят в ранге до так называемого регулярного чемпиона, которому по идее гарантирован бой с тем, кто возьмет верх в британском противостоянии. Но это по гибкому боксерскому регламенту.

Алексей Доспехов