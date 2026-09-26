Сегодня исполняется 57 лет генеральному директору—председателю правления ОАО РЖД Олегу Белозерову

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Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Олег Белозеров

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Его поздравляет председатель Союза театральных деятелей РФ, художественный руководитель Театра Олега Табакова и театра «Современник», народный артист РФ Владимир Машков:

— Дорогой Олег Валентинович! Поздравляю Вас с днем рождения! В этом году мы провели с Вами общий проект «Театральный поезд», приуроченный к 150-летию Союза театральных деятелей России. Это особая для меня история, которая получилась по-настоящему живой и искренней. Она стала возможной благодаря высоким стандартам работы РЖД и Вашей личной поддержке. «Театральный поезд» показал, что железная дорога умеет соединять не только города, но и сердца. Вы настоящий профессионал, ответственный и преданный своему делу и при этом открытый и внимательный к людям. Именно благодаря этому РЖД сегодня не только модернизируется и осваивает новые технологии, а остается надежным другом и связующей нитью для миллионов людей и целых регионов нашей страны. От всего сердца желаю Вам благополучия, энергии и новых побед — и в делах, и в жизни!

27 сентября исполняется 69 лет продюсеру Александру Митрошенкову:

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Фото: из личного архива Александр Митрошенков

Фото: из личного архива

Его поздравляет председатель наблюдательного совета группы компаний Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович:

— Дорогой Александр! Искусство требует бережного отношения, чем ты и занимаешься. Сохранить великую музыку Баха и Бетховена, Шостаковича и Прокофьева так, чтобы спустя десятилетия она продолжала звучать, волновать, вдохновлять и открывать людям новые горизонты,— большая и благородная задача. Именно эта идея стояла у истоков создания тобой премии имени Дмитрия Шостаковича, объединившей выдающихся исполнителей классической музыки со всего мира. В каждом твоем проекте есть стремление не просто создать что-то яркое и успешное, а принести людям радость и увлечь их, вдохновить, оставить после себя действительно важное. Оставайся таким же — сохраняй эту редкую способность видеть большое, браться за сложное и доводить задуманное до воплощения. Пусть впереди будет еще много замыслов, которым по-настоящему хочется сопереживать. С днем рождения!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»