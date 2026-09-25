Депутат от Удмуртии Исаев вошел в группу по подготовке первого заседания Госдумы

Вновь избранный депутат Госдумы от Удмуртии, замруководителя фракции «Единая Россия» (ЕР) Андрей Исаев вошел в состав временной депутатской рабочей группы по подготовке первого заседания Госдумы девятого созыва. Распоряжение о создании группы подписал председатель нижней палаты Вячеслав Володин. Список из 14 народных избранников опубликован на сайте парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Исаев

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Андрей Исаев

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Среди них: девять представителей от ЕР, два — от КПРФ, по одному — от ЛДПР, «Новых людей» и «Справедливой России». Группа подготовит проекты постановлений Госдумы и другие документы, связанные с началом работы нового созыва, а также утвердит схему размещения парламентариев в зале заседаний, сформирует проект порядка работы первого пленарного заседания и др. Заседание группы состоится утром 26 сентября.

Первое заседание нового созыва Госдумы запланировано на 30 сентября в 10:00 по московскому времени. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

Выборы в Госдуму проходили 18-20 сентября. Как писал «Ъ», в результате голосования партия ЕР получила 349 мандатов, КПРФ — 37, ЛДПР — 23, «Новые люди» — 19, «Справедливая Россия» — 17, «Родина» — 1, самовыдвиженцы — 4. В одномандатных округах в Удмуртии победили действующие депутаты, единороссы Андрей Исаев и Олег Гарин. Кто пройдет в нижнюю палату от республики по списку ЕР, еще не озвучивалось.

Напомним, по итогам выборов ЕР, «Новые люди» и ЛДПР укрепили свои позиции в Удмуртии в сравнении с голосованием пятилетней давности. Более того, партия Андрея Нечаева заняла в регионе третье место. Наименьшую активность избиратели проявили в Ижевске, где явка составила порядка 40%. Эксперты называют нынешние выборы самыми скучными и считают показатели большинства партий заслугой исключительно федеральной повестки.

Подробнее об этом читайте в материале «Могли быть любые фамилии, и это бы сильно на результате не сказалось».