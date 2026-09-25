Дмитрий Ульянов покинул пост спортивного директора «Локомотива»

Московский футбольный клуб «Локомотив» объявил об уходе Дмитрия Ульянова с поста спортивного директора. Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон.

«Коллектив и руководство ФК ''Локомотив'' благодарит Дмитрия Николаевича за проделанную работу и весомый вклад в развитие клуба. Желаем всевозможных успехов в дальнейшей карьере»,— говорится в заявлении клуба.

Дмитрий Ульянов занимал должность с ноября 2022 года. За этот период команда стала бронзовым призером чемпионата России (2026). Ранее 44-летний специалист работал спортивным и генеральным директором в подмосковных «Химках».

По информации портала «Чемпионат», Дмитрия Ульянова сменит Нариман Акавов, который занимал пост шеф-скаута столичного «Динамо». Также он руководил спортивным отделением в московском «Спартаке».

После девяти туров Российской премьер-лиги «Локомотив» с семью очками занимает 14-е место. На счету команды одна победа, четыре поражения и четыре ничьи.

Арнольд Кабанов