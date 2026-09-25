Tesla начала поставки электрических грузовиков Semi

Компания Tesla начала серийные поставки тяжелого электрического грузовика Semi с завода в штате Невада, сообщает CNBC. Предприятие рассчитано на производство 50 тыс. грузовиков в год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Alexandria Sage / Reuters Фото: Alexandria Sage / Reuters

Глава компании Илон Маск в презентации последней версии назвал Semi «прорывным продуктом для тяжелых перевозок» и сравнил его со спорткаром в форме грузовика. Tesla впервые представила Semi в 2017 году и начала продавать электрогрузовики в очень ограниченных количествах первым клиентам, включая основного клиента — PepsiCo, в 2022 году.

Как отмечает CNBC, рост цен на дизельное топливо создает предпосылки для перехода коммерческих перевозок на электротягу. Партнеры Tesla активно проявляют интерес: глобальный альянс грузоперевозчиков ZET SCALE заказал 2,5 тыс. Semi, а логистическая фирма Einride — еще 500. Tesla также планирует вывести Semi на европейский рынок, где уже продают электрогрузовики Volvo и Daimler Truck.

Екатерина Наумова