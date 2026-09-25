Мирра Андреева не смогла выйти в полуфинал турнира WTA 500 в Сингапуре
Россиянка Мирра Андреева завершила выступление на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 500 в Сингапуре. В четвертьфинале она уступила канадке Лейле Фернандес.
Фото: Robert Deutsch / Reuters
Матч продлился 1 час 33 минуты. Встреча завершилась со счетом 6:2, 7:5. В рейтинге WTA Мирра Андреева занимает пятое место, Лейла Фернандес — 25-е.
За выход в финал канадка сыграет с 25-й ракеткой мира, полькой Майей Хвалиньской. Ранее до полуфинальной стадии дошла россиянка Татьяна Прозорова, соперница которой определится в матче между гречанкой Марией Саккари и австралийкой Талией Гибсон.
Турнир в Сингапуре завершится 27 сентября. Его общий призовой фонд составляет $1,2 млн. В прошлом году победительницей стала бельгийка Элизе Мертенс.