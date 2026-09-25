В Тамбовской области производство кожи выросло почти на 40% за год

Производство кожи и изделий из кожи стало лидером роста среди обрабатывающих отраслей Тамбовской области. С января по август показатель увеличился на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Индекс промышленного производства региона в целом за это время вырос на 6,7%. При этом в августе 2026 года объемы выпуска снизились: на 2,9% к августу 2025-го и на 6,7% к июлю текущего года. Об этом сообщили в Тамбовстате.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Основной вклад в развитие промышленности вносят обрабатывающие отрасли — здесь показатель прибавил 5,8%. В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, а также кондиционирования воздуха выпуск увеличился на 25,6%, в добыче полезных ископаемых — на 3,5%, в водоснабжении, водоотведении и утилизации отходов — на 3,0%.

Помимо кожевенной отрасли, среди лидеров роста оказались металлургическое производство (+31,1%), выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий (+29,1%), готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (+22,9%), прочих готовых изделий (+17,0%), химических веществ и продуктов (+16,2%), а также полиграфическая деятельность и копирование носителей информации (+15,7%).

Наибольшее падение зафиксировано в производстве машин и оборудования, не включенных в другие группировки (44,0%), электрического оборудования (41,5%), резиновых и пластмассовых изделий (20,9%), в сфере ремонта и монтажа машин и оборудования (19,8%), выпуске мебели (13,6%) и напитков (11,9%).

Рост зафиксирован по мясным полуфабрикатам, колбасным изделиям, сахару белому свекловичному, кондитерским товарам, обуви с верхом из кожи, деревянным домам заводского изготовления, моющим средствам, лакокрасочным материалам на основе полимеров, чулочно-носочным трикотажным изделиям, пластмассам в первичных формах, сварным трубам, навигационным и метеорологическим приборам, а также оборудованию специального назначения. Спад отмечен по охлажденному мясу птицы, парной и охлажденной свинине, замороженному мясу сельскохозяйственной птицы, растительным нерафинированным маслам, муке из зерновых культур, молоку (кроме сырого), сливочному маслу, хлебу и хлебобулочным изделиям недлительного хранения, комбикормам, шерстяным тканям, органическим синтетическим красителям, оконным пластмассовым блокам, строительным растворам, сборным строительным изделиям и статическим электрическим преобразователям.

Портфель заказов предприятий обрабатывающих производств, без учета малого бизнеса, на 1 сентября 2026 года составил 61,1 млрд руб., что обеспечивает выполнение производственной программы на 2,2 месяца против 1,8 месяца годом ранее.

Доля инновационной продукции в январе — августе 2026 года достигла 6,4% от общего объема отгруженных товаров обрабатывающих производств против 3,3% годом ранее. Наибольший ее объем приходится на предприятия по производству компьютеров, электронных и оптических изделий, химических веществ и продуктов, машин и оборудования, а также прочих транспортных средств.

Портфель заказов предприятий по обеспечению электрической энергией, газом и паром, а также кондиционированию воздуха на 1 сентября 2026 года составил 4,3 млрд руб., что обеспечивает выполнение программы на 2,1 месяца против 2,4 месяца годом ранее.

Ранее «Ъ-Черноземье» сообщал, что объемы промышленного производства за первое полугодие 2026-го оказались на 7,7% выше, чем за аналогичный период прошлого года

Кабира Гасанова