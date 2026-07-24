В Тамбовской области зафиксировали рост промышленного производства

Объемы промышленного производства в Тамбовской области в июне 2026 года увеличились по сравнению с маем на 1,3%. В целом показатель за первое полугодие 2026-го оказался на 7,7% выше, чем за аналогичный период 2025-го, сообщили в Тамбовстате.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Динамику промышленности региона в значительной степени определила деятельность обрабатывающих производств. В январе-июне выработка продукции выросла на 6,7% год к году. В частности, на 45,9% выросло производство кожи и изделий из кожи, на 30,1% — металлургическое производство, на 25,9% — производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования.

Сокращение индекса физического производства в первом полугодии, по данным Тамбовстата, наблюдалось в производстве электрического оборудования — на 47,0%, машин и оборудования, не включенных в другие группировки, — на 41,6%, резиновых и пластмассовых изделий — на 22,2%.

На Тамбовщине в 2026 году стали выпускать больше мясных полуфабрикатов, колбас, сахара и кондитерских изделий.

«Ъ-Черноземье» также сообщал на прошлой неделе, что правительство РФ выделило Тамбовской области 100 млн руб. на докапитализацию Фонда развития промышленности региона. Это должно обеспечить реализацию не менее двух промышленных проектов модернизации — на АО «Мичуринский завод "Прогресс"» и АО «Тамбовский завод "Комсомолец" им. Н.С. Артемова».

Денис Данилов