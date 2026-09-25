Александр Ширяев вновь назначен генеральным директором ТМК

Совет директоров Трубной металлургической компании (ТМК) назначил Александра Ширяева генеральным директором компании, говорится в пресс-релизе компании. Он сменит на этом посту Сергея Чикалова, занимавшего должность с июня 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Господин Чикалов продолжит работу в ТМК, сосредоточившись на других проектах, уточнили в компании.

Александр Ширяев родился в 1952 году. Он имеет обширный опыт работы на крупных металлургических и машиностроительных предприятиях страны, в том числе на руководящих постах. С 2003 года работает в ТМК, где с 2008 по 2019 год занимал должность генерального директора компании. Награжден государственными и ведомственными наградами, имеет звание «Почетный металлург».

ПАО «Трубная металлургическая компания» (ТМК) — поставщик стальных труб, трубных решений и сопутствующих сервисов. В Свердловской области ТМК имеет производства в Екатеринбурге, Полевском, Каменске-Уральском, Первоуральске. По итогам 2025 года компания в отчетности отразила убыток в 1,63 млрд руб. По итогам 2024 года чистая прибыль компании составляла 17,55 млрд руб. Выручка компании за 2025 год составила 341,25 млрд руб., тогда как за 2024 — 431,41 млрд руб.

«За годы работы Александра Ширяева на посту генерального директора компания стала международным и одним из крупнейших в мире производителей стальных труб. Под его руководством была осуществлена масштабная программа технического перевооружения предприятий, создана передовая научно-исследовательская база и накоплены уникальные компетенции, позволившие ТМК стать лидером в отрасли»,— отметили в компании.

Полина Бабинцева