ПСБ выступил на форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге

«Синтез — категория экономическая, а не только эстетическая: наследие важно превращать в технологии, а технологии — в экономическую независимость»,— заявила старший вице-президент, директор по внешним связям банка ПСБ Вера Подгузова, выступая на сессии «Синтез культур и традиций: цивилизационное преимущество или исторический вызов?» в рамках Форума объединенных культур в Санкт-Петербурге. По ее мнению, синтез — это не угроза идентичности, а механизм ее обновления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Старший вице-президент, директор по внешним связям банка ПСБ Вера Подгузова

Фото: Предоставлено пресс-службой ПСБ Старший вице-президент, директор по внешним связям банка ПСБ Вера Подгузова

Фото: Предоставлено пресс-службой ПСБ

Синтез культур и традиций — это то, что создается руками. Практическим результатом такой работы становятся продукты, бренды, рабочие места и экспортные контракты. Вера Подгузова обратила внимание на характерную тенденцию: когда изделия мастеров народных промыслов показывают на форумах, в деловых пространствах, в работе с зарубежными партнерами, самый частый вопрос — как это приобрести. Именно в этой точке синтез перестает быть философской категорией и становится производственным процессом. «И именно здесь мы чувствуем, что работаем не только с наследием, а с живой экономикой,— подчеркнула Вера Подгузова.— Поэтому мы продолжим развивать проект “Душа России”, помогающий продвигать национальные бренды, раскрывать культурный код регионов и укреплять экономический суверенитет страны».

Среди наиболее ярких практических примеров реализации таких идей можно отметить проект «Душа России». Миссия проекта — популяризация культурного многообразия регионов страны, сохранение и возрождение традиций народов России и их ремесел. Как рассказала Вера Подгузова, в рамках проекта «Душа России» удалось перейти от формата «музейной витрины» к современному прочтению российских брендов. Таким образом, традиция — это не законсервированный экспонат, а живой язык, который трансформируется и на котором можно говорить о современности, отметила она.

Сегодня это хорошо видно на примере хохломской росписи, которая переживает новый виток популярности не только в России, но и за ее пределами. Еще яркие истории — это знаменитый российский фарфор, якутские ювелирные производства с традиционными орнаментами, отражающие культуру народов Севера, и многие другие направления, где соединяются авторское высказывание, народный художественный промысел и коммерческий продукт. В рамках проекта «Душа России» на экономическом форуме во Владивостоке была организована экспозиция более чем из 50 изделий разных регионов — они вызвали большой интерес у зарубежных гостей и партнеров.

Другим ярким примером живого синтеза традиций стал концерт «Душа России. Язык, который понимают все» на главной площади Владивостока, организованный при участии ПСБ и проекта «Душа России» и собравший более 120 тыс. человек. Исполнение российских и китайских артистов песни «Матушка-земля» на русском и китайском языках стало наглядным воплощением этого культурного синтеза.