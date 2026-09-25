Уфимские адвокаты надзирали за следствием

Как стало известно “Ъ”, уфимский адвокат Марат Самойлов, подозреваемый в сборе компромата на главу Башкирии Радия Хабирова, делал это и в отношении сотрудников башкирского управления СКР. По мнению следствия, таким образом он хотел помочь своему подзащитному — экс-мэру Уфы Ратмиру Мавлиеву. Также выяснилось, что адвокат мог быть посредником в передаче взятки по другому громкому уголовному делу — депутата горсовета Уфы Иосифа Марача.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Уголовное дело возбудил руководитель СУ СКР по Башкирии генерал-майор юстиции Владимир Архангельский, который передал его во второй отдел по расследованию особо важных дел.

По данным “Ъ”, эпизод, связанный с посредничеством во взяточничестве, касается расследования другого уголовного дела — в отношении уфимского предпринимателя и депутата горсовета Иосифа Марача. Он был задержан в марте этого года, а затем ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Официально о фабуле дела не сообщалось, но как выяснил “Ъ”, оно касается еще одного уголовного дела — уфимского застройщика Рустема Сайдашева.

В ноябре прошлого года Уфимский районный суд приговорил господина Сайдашева к 10 годам колонии строгого режима и 100 млн руб. штрафа за покушение на дачу взятки судье арбитражного суда Башкирии: компания господина Сайдашева «Стандарт плюс» судилась с мэрией Уфы за землю. Иосиф Марач проходил по этому делу свидетелем: именно он и юрист Вадим Рамазанов, по мнению следствия, должны были быть посредниками при передаче денег судье, но они доложили о предложении господина Сайдашева в региональное управление ФСБ. Почему впоследствии господин Марач из свидетелей перешел в статус подозреваемого, неизвестно.

Узнав о возбуждении уголовного дела в отношении Иосифа Марача, рассказали “Ъ” информированные источники, Марат Самойлов, по мнению следствия, встретился в одном из премиальных фитнес-клубов Уфы с Вадимом Рамазановым, находящимся в приятельских отношениях с господином Марачем, и предложил за 2 млн руб. помочь закрыть уголовное дело депутата горсовета. Эту сумму он якобы планировал передать неустановленным сотрудникам СКР. В прошлом господин Самойлов сам служил в должности следователя второго отдела по расследованию особо важных дел республиканского управления СКР (ушел в отставку в начале 2018 года).

Летом Марат Самойлов, отмечено в материалах уголовного дела, сообщил господину Рамазанову о том, что передал 1,5 млн руб. сотрудникам регионального управления СКР.

«Не могу этого отрицать,— заявил “Ъ” Вадим Рамазанов.— В последнее время Марат Самойлов пытался вовлечь меня в различные нехорошие дела, а когда предложил то, в чем его сейчас подозревают, я был вынужден обратиться в соответствующие органы».

Фабула эпизода о вмешательстве в деятельность следователя касается расследования, пожалуй, самого громкого уголовного дела Башкирии последнего времени — экс-мэра Уфы Ратмира Мавлиева, обвиняемого в различных коррупционных преступлениях: от незаконного использования автопарка мэрии до превышения полномочий и получения взяток. До недавнего времени Марат Самойлов был адвокатом господина Мавлиева.

По мнению следствия, адвокат вместе со своей коллегой Ренатой Гареевой и некими неустановленными лицами, желая обеспечить победу Ратмира Мавлиева и повысить свой авторитет в адвокатской среде, собирал информацию на сотрудников СКР по Башкирии, свидетелей по уголовному делу, а также конфиденциальную информацию о ходе расследования, благодаря которой совместно с неустановленными сотрудниками Верховного суда Башкирии разрабатывал тактику защиты экс-мэра.

В отношении неустановленных лиц, по данным “Ъ”, также расследуется уголовное дело по признакам вмешательства в деятельность следователя.

Это не единственное уголовное дело, в котором фигурируют Марат Самойлов и Рената Гареева.

Ранее “Ъ” сообщал о расследовании, связанном с нарушением неприкосновенности частной жизни группой лиц по предварительному сговору или организованной группой (п. «в» ч. 2 ст. 137 УК РФ). Потерпевшим по нему является глава Башкирии Радий Хабиров, а подозреваемыми бывший глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев, Марат Самойлов и Рената Гареева, бывший начальник контрольно-ревизионного управления мэрии Уфы Денис Арслангареев, а также неустановленные лица. Следователи установили, что подозреваемые «из мести» главе Башкирии, который выявил нарушения в деятельности мэрии Уфы в бытность мэром города Ратмира Мавлиева, незаконно собирали сведения о его частной жизни для последующего шантажа.

Адвокат Ильшат Аминев, представляющий интересы Марата Самойлова, от комментариев отказался.

Булат Баширов, Уфа