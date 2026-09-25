В Екатеринбурге мужчину приговорили к 14 годам колонии за убийство прохожей

Свердловский областной суд приговорил жителя Екатеринбурга Раниса Гиниятова к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Он признан виновным в убийстве женщины из хулиганских побуждений (п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ), сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба судов Свердловской области Фото: Пресс-служба судов Свердловской области

По данным суда, утром 7 декабря 2024 года на улице 40-летия Октября в Екатеринбурге осужденный напал на ранее незнакомую женщину, избил ее и задушил шарфом. Потерпевшая впала в кому и в феврале 2025 года скончалась в больнице. Установлено, что в момент нападения мужчина находился под воздействием алкоголя и психотропных препаратов.

«После содеянного мужчина с места происшествия скрылся, однако позднее был задержан благодаря показаниям очевидцев и комплексу оперативно-розыскных мероприятий. Сам фигурант объяснил свой поступок тем, что на потерпевшей он выместил агрессию, которая возникла у него незадолго до этого после ссоры со своими знакомыми, с которыми он распивал спиртное»,— сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

Изначально уголовное дело поступило в суд с постановлением о применении к обвиняемому принудительных мер медицинского характера как к невменяемому. Однако в ходе рассмотрения у суда возникли сомнения в его состоянии. После проведения повторной экспертизы мужчину признали вменяемым.

Помимо 14 лет колонии строгого режима, суд назначил ему ограничение свободы на 1 год и 6 месяцев, а также принудительное амбулаторное лечение и наблюдение у психиатра. Кроме того в пользу потерпевших с осужденного взыскали 6 млн руб. в качестве компенсации морального вреда.

Полина Бабинцева