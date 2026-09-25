Периодическая печаль

Руководитель сети «Пресса для всех» Андрей Тимофеев пожаловался заместителю губернатора Нижегородской области Егору Полякову на штрафы за расписанные вандалами киоски, которые начисляют даже после оперативного устранения нарушений. Эти художества предприниматели вынуждены закрашивать за свой счет, а возросшие в разы санкции при простое половины киосков грозят сворачиванием бизнеса, полагает омбудсмен Павел Солодкий. Повышая размер штрафов в августе, власти обещали наказывать только нерадивых нарушителей, но фактически наполняют ими бюджеты, считает господин Солодкий. По этому поводу он обратился в прокуратуру, в ситуации предстоит разбираться Нижгосконтролю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Владелец и руководитель сети «Пресса для всех» Андрей Тимофеев на встрече замгубернатора Егора Полякова с бизнес-сообществом попросил чиновника разобраться со штрафами за нарушения содержания имущества. Предприниматель рассказал, что вандалы часто расписывают его киоски и он вынужден быстро закрашивать их за свой счет, чтобы сотрудники административно-технической инспекции (АТИ) не увидели эти художества и не пришлось платить штрафы, которые, как писал «Ъ-Приволжье», власти кратно увеличили в августе 2026 года. В условиях ограниченного спроса на печатные периодические издания и дефицита кадров более половины сети киосков не работают, на них то и дело появляются рисунки, нарушения приходится оперативно устранять, чтобы избежать наказания, а расходы на каждый ларек обходятся в 5 тыс. руб., подсчитал бизнесмен. Тем не менее районные комиссии все равно штрафуют Андрея Тимофеева как должностное лицо, а «Прессу» — как юридическое. Всего в сети 92 киоска, из которых около 50 периодически не работают.

Ситуация может грозить сворачиванием бизнеса, опасается предприниматель: «Нехитрый подсчет показывает, что из-за штрафов придется закрыть все объекты. При этом основная задача АТИ — предупреждения, а не штрафы». Закрасить рисунки быстрее, чем их обнаружат инспекторы АТИ, часто невозможно, как и остановить вандалов. А уведомления об устранении нарушений в адрес инспекции до заседания районных комиссий безрезультатны, посетовал бизнесмен.

В подобных ситуациях предприниматель вынужден обращаться в полицию, чтобы взыскать ущерб с «художников», которых сотрудники МВД не находят, и бизнесмены оказываются пострадавшими, полагает омбудсмен Павел Солодкий. АТИ выписывает предупреждения только в 0,3% случаев, а все остальные нарушения оборачиваются штрафами, подсчитал уполномоченный по защите прав предпринимателей. «Мы встречались с прокурором, попросили разобраться с этой ситуацией. Ведь решение о штрафе принимает не только АТИ, которая составляет протоколы, но и районные комиссии, пополняющие бюджет. И они не слышат никаких оправданий. При этом бизнесу не остается ничего, кроме как закрыться. А это добросовестные предприниматели, которые оперативно устраняют нарушения», — подчеркнул Павел Солодкий.

В похожей ситуации оказалась даже Торгово-промышленная палата Нижегородской области, на площадке которой проходила встреча чиновников с бизнесом. «Оказалось, что проходящему мимо человеку может что-то не понравиться, он напишет жалобу и тут же придет бумага со сроками. Даже если у тебя нет возможности или времени устранить нарушение, это вообще никого не интересует. И выпишут штраф. Причем деньги существенные», — добавила президент палаты Ольга Акимова.

В мэрии, которой подчиняется АТИ, с доводами общественников и предпринимателей не согласны. Начальник управления административно-технического и муниципального контроля Андрей Бузин подсчитал, что в 2026 году в Нижнем Новгороде выявлено 28 тыс. нарушений, половину из них вовремя устранили, по остальным выписали штрафы. «Это указывает на то, что граждане устраняют нарушения, по которым АТИ выдает уведомления. На момент составления протокола оформляются документы об устранении нарушений, это служит смягчающим обстоятельством при рассмотрении административного дела», — отметил Андрей Бузин. Он уточнил, что в отношении «Прессы для всех» в 2026 году составили всего четыре протокола: по два на должностное и юрлицо.

Тем не менее, ситуация требует разбирательства, полагает Егор Поляков. «Необходимо обсудить этот вопрос с участием инспекции государственного контроля и надзора Нижегородской области (Нижгосконтроль). Если регулирование ведется избыточно жестко, нужно принимать решение, чтобы добросовестные предприниматели не страдали, и смягчить его», — подытожил чиновник.

Владимир Зубарев