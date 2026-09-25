В Белгороде хотят заменить почти тысячу лифтов за четыре года

В течение четырех лет в Белгороде за счет средств областной казны в рамках капремонта многоквартирных домов планируют заменить в общей сложности 986 лифтов. Об этом 25 сентября рассказал мэр города Валентин Демидов. Замене подлежат лифты, отработавшие нормативный срок, который составляет 25 лет со дня ввода в эксплуатацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Всего в областном центре в эксплуатации находятся 2 664 лифта в 734 многоквартирных домах. По итогам 2026 года предполагается замена 170 подъемников. В последующие годы хотят заменить:

в 2027 году — 160 лифтов;

в 2028 году — 174 лифта;

в 2029 году — 482 лифта.

В ходе работ специалисты демонтируют старые подъемники, обновляют оснащение в машинных отделениях, монтируют новое оборудование и системы освещения в шахтах. На замену одного лифта, по словам господина Демидова, в среднем уходит 40–45 календарных дней, но «по возможности этот срок стараются сократить, чтобы минимизировать дискомфорт для жителей».

Накануне «Ъ-Черноземье» также рассказывал о региональной программе переселения белгородцев из аварийного жилищного фонда. В частности, из домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года, уже переселено 3 115 человек — это свыше 1,3 тыс. жилых помещений общей площадью почти 54,3 тыс. кв. м.

Денис Данилов