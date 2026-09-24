Александр Шуваев и Сергей Степашин провели совещание по расселению аварийного жилья в Белгородской области

Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев совместно с председателем Ассоциации юристов России и попечительского совета Фонда развития территорий Сергеем Степашиным 23 сентября провели совещание, посвященное региональной программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Рассматривались текущие результаты реализации программы, сообщили в пресс-службе облправительства. В частности, из домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года, уже переселено 3 115 человек — это свыше 1,3 тыс. жилых помещений общей площадью почти 54,3 тыс. кв. м.

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Программа по переселению из аварийного жилья реализуется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». По домам, признанным аварийными после 1 января 2017-го, ключи уже получили 1 675 человек — речь идет о 742 помещениях общей площадью 27,4 тыс. кв. м. По данным региональных властей, также активно ведется работа по объектам, которые были включены в программу недавно. В частности, в Белгороде на Славянской, 7г новое жилье ожидают 120 человек, в Губкине на Севастопольской, 30 — 29 человек.

«По показателям федерального проекта 2026 года мы идем с опережением: план по площади помещений выполнен на 106%, а по количеству жителей — на 106,3%. Тем не менее останавливаться на достигнутом нельзя. Обсудили с Сергеем Вадимовичем дальнейшие шаги по повышению эффективности использования бюджетных средств на эти цели»,— рассказал Александр Шуваев в своем канале в мессенджере «Макс».

Врио главы региона выразил уверенность, что совместная работа позволит «и дальше держать высокую планку по переселению из аварийного жилья».

Также накануне Александр Шуваев и Сергей Степашин обсудили развитие системной помощи участникам СВО и их семьям на площадке белгородского филиала государственного фонда «Защитники Отечества». Вместе с руководителем регионального филиала Анной Овсянниковой врио губернатора показал, как выстроена работа филиала изнутри и организована поддержка. В филиале выстроена комплексная система: от оформления соцподдержки и трудоустройства до юридической, медицинской и психологической помощи, содействия в реабилитации, переобучении, оформлении льгот и выплат. На встрече обсуждалось взаимодействие региона, филиала фонда и Ассоциации юристов России. Отмечалось, что для прифронтового региона эта работа имеет особое значение.

«Участвуя в президентской программе "Время героев", я изучил лучшие практики помощи участникам спецоперации и их семьям в разных регионах. В нашей области мы выстраиваем работу так, чтобы решения принимались быстрее, помощь была комфортнее и, главное, чтобы никто не чувствовал себя забытым»,— заявил господин Шуваев.

Помимо этого, Александр Шуваев и Сергей Степашин вчера дали старт второму Белгородскому юридическому форуму «Государственность России в фокусе современных цивилизационных вызовов: созидание, сопричастность, сослужение». Форум приурочен к 150-летию Белгородского государственного национального исследовательского университета.

Господин Шуваев отметил, что «пятый год Белгородчина живет и развивается в сложных прифронтовых условиях, поэтому символично, что форум, посвященный государственности, проходит именно здесь».

«Для нас большая честь принимать представителей юридического сообщества со всей страны — тех, кто своей наукой и практикой обеспечивает законность, правопорядок и суверенитет России»,— подчеркнул врио губернатора.

Денис Данилов