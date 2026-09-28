«У России есть все предпосылки для лидерства в биотехнологиях»

Прямо сейчас в России формируется новая инновационная отрасль — биотехнологии. Она объединяет проекты самых разных направлений: от медицины и агропрома до косметологии и экологии. «Точкой сборки» молодой индустрии служит ежегодный международный форум БИОПРОМ, который на этот раз пройдет 5–6 октября в Геленджике. В преддверии форума о становлении российского биотеха, его целях и ближайших планах, а также о барьерах, преграждающих ему путь к развитию, «Ъ-Науке» рассказала заместитель директора ФИЦ Биотехнологии РАН Алина Осьмакова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель директора ФИЦ Биотехнологии РАН Алина Осьмакова

Фото: ФИЦ биотехнологии РАН Заместитель директора ФИЦ Биотехнологии РАН Алина Осьмакова

Фото: ФИЦ биотехнологии РАН

— В этом году проходит уже третий БИОПРОМ. Можно ли сказать, что это точка сборки для биотехнологической отрасли, становление которой мы сегодня наблюдаем?

— По большому счету это пятый год проведения мероприятия. Изначально это были два события — ИННОФУД и БИОТЕХМЕД,— и три года назад мы объединили их в единую площадку. Если не привязываться к названиям и форматам, миссия и цель мероприятия остаются неизменными: консолидировать формирующуюся инновационную биотехнологическую отрасль нашей страны.

Мы стремимся помочь индустрии структурировать себя и выстроить внутренние прочные связи, основанные на технологических компетенциях, а не на отраслевых границах и рыночных стереотипах. Например, представителям фарминдустрии не всегда видны специалисты из агросектора или разработчики продуктов функционального питания. Преодоление подобных коммуникационных разрывов — одна из наших главных целей, и за пять лет, я считаю, нам удалось добиться значительных успехов.

— Важной победой для молодой отрасли стал запуск профильного нацпроекта «Технологическое обеспечение биоэкономики». Вероятно, БИОПРОМ, его организаторы и участники, сыграли в этом не последнюю роль?

— Федеральные органы власти услышали консолидированный голос отрасли, и во многом это стало возможным благодаря нашей площадке, где представители всех направлений обсуждают барьеры, презентуют разработки и формируют отраслевые решения. Базовые проекты документов, конечно же, также обсуждались в рамках БИОПРОМа. Я искренне убеждена, что как единый механизм отрасль осознала себя именно на нашей площадке и мы действительно сыграли в этом не последнюю роль.

— Ассоциация «Технологическая платформа “БиоТех2030”» и ФИЦ «Фундаментальные основы биотехнологии» РАН — интеллектуальные партнеры и соорганизаторы форума БИОПРОМ, отвечающие за его сутевую составляющую. Также у них важная роль в развитии биотеха как отрасли. Расскажите, пожалуйста, об этой работе. Какие задачи вы решаете, какие вызовы перед вами стоят прямо сейчас?

— ФИЦ Биотехнологии РАН — один из ведущих научно-исследовательских центров страны в области биотехнологий. Он решает задачи агропрома, здравоохранения, экологии и многих других отраслей, выполняет комплексные многопрофильные научные работы, направленные на развитие биоэкономики. Не менее важное направление нашей работы — популяризация науки, просветительская и профориентационная деятельность. Например, мы открыли на ВДНХ музей БИОТЕХ, а также при поддержке Минобрнауки России в рамках Десятилетия науки и технологий запустили фестиваль «Биоэкономика: профессии твоего поколения», помогающий молодежи определиться с выбором карьеры в этой перспективной отрасли.

Во всех инициативах, связанных с развитием отрасли, участвует и технологическая платформа «БиоТех2030» — отраслевая ассоциация. Она консолидирует усилия ключевых игроков отрасли: участвует в разработке национальных и профессиональных стандартов, занимается экспертизой нормативно-правовой базы, разрабатывает документы отраслевого регулирования (в том числе ключевые стратегические), проводит аналитику рынков, экспертизу проектов и многое другое.

— Ранее в одном из интервью вы указали, что Россия не должна быть догоняющей страной в сфере биотехнологий. Именно на это и ориентирован стартовавший в этом году нацпроект по биоэкономике. Что нам предстоит сделать, чтобы достичь биотехнологического лидерства?

— Чтобы не просто сократить отставание, а достичь лидерства, нам недостаточно копировать чужой опыт. Необходимы нестандартные, смелые меры, которые позволят совершить рывок, опережающий общемировые стандарты.

Биотех — это наукоемкий сектор с длительным циклом окупаемости, что служит главной причиной отсутствия быстрых результатов и низкой заинтересованности частных инвесторов. Чтобы преодолеть этот барьер, необходима системная государственная поддержка.

Это общемировая практика: биотехнологии редко развиваются без опоры на государство. Помимо этого, для совершения технологического прорыва необходимо сфокусироваться на трех основных приоритетах: наука, кадры и регуляторика. Именно развитие этих звеньев создаст условия, при которых бизнес сможет самостоятельно и эффективно масштабировать биотехнологические проекты.

— Какие «задельные» технологии, рынки в приоритете?

— Ключевых направлений — два: наиболее коммерчески перспективные рынки и сектора, обеспечивающие технологический суверенитет и безопасность страны. Приоритет первого направления — глубокая переработка сырья. Россия — в мировых лидерах по объему экспорта продовольствия, но в денежном выражении мы далеко не на первых позициях, поскольку экспортируем низкомаржинальное сырье — например, пшеницу. Задача — перейти к выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью: аминокислот, органических кислот, витаминов, растительных и молочных белков.

Второе направление — это критически важные технологии для безопасности государства: компоненты, без которых могут остановиться целые отрасли. К ним относятся, например, ферментные препараты, закваски и стартовые культуры, компоненты детского или лечебного питания. Долгое время мы зависели от импорта, но сейчас стало очевидно: без собственных разработок невозможно обеспечить даже производство базовых продуктов питания, таких как йогурты или сыры. Поэтому развитие этого направления стало стратегической задачей.

— Нацпроект по биотехнологиям ставит амбициозную задачу: к 2036 году рынок биотеха должен достигнуть 1 трлн руб. Как на практике будет происходить координация между наукой, государством и бизнесом для достижения этой цели?

— Несмотря на мощный научно-технологический задел в биотехнологиях, оставшийся нам от Советского Союза, российский бизнес до сих пор редко выступал квалифицированным заказчиком прикладных разработок. Отсутствие системного взаимодействия между корпоративным сектором и наукой серьезно затруднило трансфер технологий из лабораторий на производство.

Эффективная синергия требует определенных навыков совместной работы: бизнес должен уметь ставить задачи и оценивать результаты, а наука — отвечать на запросы индустрии в нужные сроки и с требуемым качеством. Эти компетенции нарабатываются только на практике. В этой связи очень ценно и важно то, что взаимодействию науки и индустрии в нацпроекте по биоэкономике уделено приоритетное внимание.

Мы уже видим позитивные сдвиги: бизнес все чаще выступает заказчиком, а компании развивают собственные R&D-структуры, становясь драйверами технологических прорывов. Фундаментом для этой работы служат инструменты господдержки: фондовые гранты (от РНФ, Фонда содействия инновациям), центры инженерных разработок Минпромторга, программа «Госзадание 2.0» Минобрнауки, передовые инженерные школы (ПИШ).

— Помогает ли БИОПРОМ технологическим стартапам находить инвесторов?

— В рамках форума работа со стартапами изначально была одним из магистральных направлений. За полгода до мероприятия мы начинаем сбор заявок от стартап-проектов, отбираем их. Самые интересные и перспективные привозим на БИОПРОМ, чтобы представить на питч-сессии с профильными инвесторами.

Наша цель — помочь авторам самых ярких идей найти поддержку, и практика показывает, что это работает: участники прошлых лет уже находят менторов, привлекают инвестиции, и некоторые выходят на полки крупных ритейл-сетей.

— Готов ли сегодня российский бизнес активно вкладываться в наукоемкие биотехнологические стартапы, какие стимулы для этого создаются?

— Один из главных вызовов здесь — масштабирование. Процессы, эффективные в лабораторном реакторе на 5 л, не всегда предсказуемо ведут себя в промышленном масштабе на 500 л. Экономическая жизнеспособность биопроизводства напрямую зависит от того, заложена ли возможность масштабирования в проект на самом старте.

Отсюда вытекает еще одна сложность — дефицит готовой инфраструктуры. Большинству стартапов не хватает ресурсов для перехода на промышленный уровень. В этой ситуации ключевую роль начинают играть контрактные площадки и крупные индустриальные партнеры, которые берут на себя трансфер технологий.

Эти барьеры сдерживают приток частных инвестиций. Мировой опыт показывает, что развитие биотехнологий невозможно без серьезной государственной поддержки: субсидирования ставок, гарантий спроса и защиты внутреннего рынка. Но как мы с вами видим, государство осознает эти вызовы, раз запускает масштабные национальные проекты с реальными механизмами реализации, что дает уверенность в будущем отрасли.

Илья Арзуманов