Задолженность воронежского малого и среднего бизнеса за год выросла на 3,6 млрд

На 1 июля 2026 года задолженность субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) Воронежской области перед банками достигла 236,5 млрд руб. За год объем долгов увеличился на 3,56 млрд руб., или на 1,5% — с 232,9 млрд руб. Это следует из данных Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

При этом качество портфеля заметно улучшилось. Объем просроченной задолженности за тот же период снизился на 17% — с 14,9 млрд до 12,7 млрд руб. В результате доля невыплаченных долгов в общем объеме задолженности МСП региона сократилась с 6% до 5%.

В то же время вес малого и среднего бизнеса в общем кредитном портфеле юридических лиц и ИП Воронежской области вырос. Если в июле прошлого года на МСП приходилось 37% всей задолженности компаний региона перед банками, то к 1 июля 2026-го эта доля увеличилась до 40%.

По данным ЦБ, в целом по Центральному федеральному округу (ЦФО) динамика складывалась иначе: за этот же период задолженность МСП снизилась на 6% — с 7,2 трлн до 6,8 трлн руб.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», кредитование бизнеса в макрорегионе в 2025-м замедлилось по сравнению с высокими темпами роста в предыдущем году на фоне постепенного снижения ключевой ставки. Общий объем выданных кредитов снизился на 3% и составил 1,9 трлн руб. Крупные компании сохранили уровень привлечения средств: 75% кредитов пришлось на них, а 25% — на малый и средний бизнес.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье» «Ставка на снижение».

Диана Нагайцева