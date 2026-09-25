Первая ракетка мира Янник Синнер снялся с турнира в Пекине

Лидер рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Янник Синнер не выступит на турнире категории 500 в Пекине из-за травмы колена. Об этом итальянец сообщил на своей странице в социальной сети X.

«Мое колено пока не в том состоянии, в котором мне бы хотелось. Буду делать все возможное, чтобы вернуться на корт как можно скорее. Больше всего мне будет не хватать атмосферы и болельщиков»,— сказал спортсмен.

Ранее из-за повреждения итальянский теннисист пропустил «мастерс» в Цинциннати и Открытый чемпионат США. В прошлом году Янник Синнер стал победителем турнира в Пекине — в финале он обыграл американца Лернера Тьена.

China Open пройдет с 30 сентября по 6 октября. Общий призовой фонд превысит $4 млн.

Арнольд Кабанов