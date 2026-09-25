Глава Минпромторга РФ: продажи Lada Azimut стартуют в конце года
Продажи нового кроссовера Lada Azimut начнутся в конце этого года, заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.
Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ
Сегодня, 25 сентября, стартует серийное производство Lada Azimut. На площадке АвтоВАЗа находятся Антон Алиханов и губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
В 2026 году планируется выпустить несколько тысяч Lada Azimut. В 2027 году производственный план составит несколько десятков тысяч единиц.