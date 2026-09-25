АвтоВАЗ запустит сегодня серийное производство кроссовера Lada Azimut
АвтоВАЗ сегодня, 25 сентября, запустит в Тольятти серийное производство нового кроссовера Lada Azimut. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев, находясь на производственной площадке завода.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа
Как отметил глава региона, на АвтоВАЗ также прибыл министр промышленности РФ Антон Алиханов.
В 2026 году планируется выпустить несколько тысяч Lada Azimut. В 2027 году производственный план составит несколько десятков тысяч единиц.