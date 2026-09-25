Ветераны СВО будут наставниками 30 школьников Ижевска

Участники СВО станут наставниками 30 учеников школ Ижевска: бывшие военнослужащие будут встречаться с подопечными в течение учебного года и вести совместные проекты по разным направлениям, включая творчество, культуру, спорт и др. Об этом сообщили в новом клубе для ветеранов спецоперации «СВОи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Князев Фото: Евгений Князев

На первой встрече в Национальной библиотеке Удмуртии 24 сентября в рамках блока «Герои рядом» состоялась игра, посвященная традиционным российским духовно-нравственным ценностям. На мероприятии, помимо участников СВО, представителей власти и профильных сообществ, присутствовали учащиеся 16 школ города, их родители и учителя.

«Движение Первых» в дальнейшем проведет для учащихся городской квест и акцию «Свеча — дружба народов». Ветераны СВО проходят специальную подготовку для работы со школьниками. Как отмечают организаторы, проект направлен на социальную адаптацию ветеранов и поддержку подростков, в том числе через совместную работу, патриотическое воспитание и проведение уроков мужества.

Напомним, клуб «СВОи» презентовали в Ижевске 3 сентября. В него вступило более 40 участников СВО. Ветераны проводят «Уроки мужества» в школах и становятся наставниками над подростками и помогают прибывшим с линии фронта. На реализацию проекта направлен грант в размере 2,8 млн руб. Занятиями планируется охватить более 1 тыс. детей. К проекту присоединились 16 учебных учреждений

На презентации клуба присутствовал корреспондент «Ъ-Удмуртия». Он выяснял, какие ценности бывшие солдаты хотят прививать подросткам, будут ли платить членам клуба за уроки, в чем глобальный замысел сообщества и проигрывает ли Россия информационную войну.

Подробнее об этом читайте в репортаже «Солдаты сменят винтовки на указки».