В онлайн-кинотеатре Start вышел сериал «Амазонки русского авангарда»

Онлайн-кинотеатр Start показывает документальный сериал «Амазонки русского авангарда» (режиссер — Георгий Аваньян), посвященный четырем художницам: Наталье Гончаровой, Любови Поповой, Ольге Розановой и Надежде Удальцовой. Искусствовед Андрей Сарабьянов, ставший художественным руководителем проекта, рассказал Ксении Воротынцевой, как образ «амазонок» закрепился в массовом сознании и стоит ли ждать еще открытий, связанных с русским авангардом.

— «Амазонки авангарда» — термин поэта-футуриста Бенедикта Лившица, ставший, по сути, брендом. Но в трейлере сериала вы говорите, что определение не совсем точное. Почему?

— Лившиц в воспоминаниях 1933 года действительно рисует красивый образ: «Эти три замечательные женщины все время были передовой заставой русской живописи и вносили в окружавшую их среду тот воинственный пыл, без которого оказались бы немыслимы наши дальнейшие успехи». Он называет их «настоящими амазонками», «скифскими наездницами», но, на мой взгляд, это перебор.

Мне кажется, «амазонки авангарда» были нежными, спокойными женщинами, особо не замеченными в футуристических скандалах. Кроме, может быть, Натальи Гончаровой: в 1912 году во время шумного диспута в Политехническом музее, посвященного «Бубновому валету», она вдруг взошла на кафедру — строгая, тихая, решительная. Публика замерла, и Гончарова звонким, сухим голосом изложила свои взгляды на искусство и отмежевалась от «Бубнового валета». Пожалуй, это было ее единственное публичное выступление. Так что я бы не решился назвать «амазонок» воительницами. Но термин прижился — особенно за рубежом. Можно вспомнить знаменитую выставку «Амазонки авангарда», полтора года гастролировавшую по Европе и США, а потом показанную у нас.

Подробнее — в интервью «Находки в области авангарда обязательно будут».