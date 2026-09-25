С начала года получили работу более 1 тыс. тюменцев с инвалидностью

В Тюменской области с начала 2026 года трудоустроили более 1 тыс. жителей с инвалидностью, сообщили в своем канале в мессенджере Max губернатор Александр Моор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Департамент труда и занятости населения Тюменской области Фото: Департамент труда и занятости населения Тюменской области

«Наш регион — в числе субъектов, где темп трудоустройства людей с инвалидностью выше, чем в среднем по России. В этом помогает целый комплекс мер. Стимулируем предприятия к трудоустройству людей, имеющих проблемы со здоровьем. Из областного бюджета субсидируем такие рабочие места»,— прокомментировал глава региона.

Кроме того, в области на постоянной основе организуются ярмарки вакансий, которые пользуются высоким спросом как у соискателей, так и у компаний. С целью адаптации к требованиям рынка труда был расширен список программ профессионального обучения. В перечень вошли новые направления — специалист по работе с искусственным интеллектом, помощник машиниста и электромеханик торгового оборудования. По данным господина Моора, обучение в этом году завершил 41 человек.

Отдельное внимание уделяется ветеранам специальной военной операции (СВО), которые получили инвалидность на передовой. С начала спецоперации в кадровые центры обратились 158 таких граждан. Благодаря взаимодействию службы занятости с филиалом фонда «Защитники Отечества» трудоустройство нашли 71 человек. Кроме того, власти региона будут продолжать совершенствовать систему помощи в трудоустройстве с применением инструментов нацпроекта «Кадры».

Ирина Пичурина