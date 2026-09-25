Бюджету Кузбасса добавили 7 млрд рублей доходов и расходов

На заседании в пятницу депутаты законодательного собрания Кузбасса приняли предложенный областным правительством законопроект «О внесении изменений в закон «Об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов». В соответствии с новой версией областного бюджета доходы и расходы в нем увеличиваются на 7,4 млрд руб. до 203,7 млрд руб. и до 230,3 млрд руб., соответственно, с сохранением дефицита в 26,6 млрд руб.

Как сообщил первый заместитель председателя областного правительства — министр финансов Кузбасса Игорь Малахов, представляя законопроект, поправки в бюджет вызваны необходимостью перераспределения средств на первоочередные расходы, зарплату бюджетникам и меры соцподдержки в условиях нехватки денег в бюджете.

По его данным, доходы областного бюджета увеличиваются полностью за счет безвозмездных поступлений, основную часть которых составляет дотация в 5,8 млрд руб., которую полностью планируется направить на зарплату бюджетникам. В том числе, в образовании — 4,1 млрд руб., в соцзащите — 0,55 млрд руб., в здравоохранении — 0,4 млрд руб. Кроме того, с 0,2 млрд до 1,15 млрд руб. увеличены поступления от Фонда развития территорий на переселение из аварийного жилья.

В то же время, как сообщил докладчик, сокращены расходы на капстроительство и капремонт на 0,9 млрд руб. в системе образования за счет переноса расчетов на 2027-2029 годы, на 0,8 млрд руб. на строительство инженерных сетей и автодорог на площадках КРТ в Кемерове, на 0,6 млрд на выплату процентных платежей по госдолгу и на 0,3 млрд на модернизацию коммунальной инфраструктуры.

Необходимость сокращения расходов Игорь Малахов объяснил нехваткой средств в бюджете. «Кроме того, существенно сокращены капитальные расходы, в бюджет практически не включаются новые объекты строительства», сообщил также Игорь Малахов, отметив, что экономии пока недостаточно, и бюджетные расходы больше доходов.

Игорь Лавренков, Кемерово