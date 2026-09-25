180-я ракетка мира Татьяна Прозорова вышла в полуфинал турнира в Сингапуре

Россиянка Татьяна Прозорова пробилась в полуфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 500 в Сингапуре. В четвертьфинале она обыграла китаянку Ван Синьюй.

Теннисистки провели на корте 3 часа 1 минуту. Матч завершился со счетом 6:3, 5:7, 6:4. В рейтинге WTA Татьяна Прозорова располагается на 180-й строке, Ван Синьюй — на 40-й.

Следующая соперница россиянки определится в матче между гречанкой Марией Саккари и австралийкой Талией Гибсон. Татьяна Прозорова впервые в карьере дошла до полуфинальной стадии на турнире WTA. По итогам состязания она поднимается как минимум на 123-е место в мировой классификации.

Турнир в Сингапуре завершится 27 сентября. Его общий призовой фонд составляет $1,2 млн. В прошлом году победительницей стала бельгийка Элизе Мертенс.

Арнольд Кабанов