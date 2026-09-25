Минфин предложил продлить нулевую ставку НДПИ при добыче газа на Ямале и Гыдане
Министерство финансов России предложило продлить нулевую налоговую ставку по добыче газа (НДПИ) на месторождениях Ямала и Гыдана. Речь идет о добыче газа, который используется для производства сжиженного природного газа, аммиака или водорода. Взаимен министерство предложило заключить инвестиционное соглашение. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с инициативой.
На Ямале и Гыдане сосредоточены крупнейшие запасы природного газа и жидких углеводородов. Они выступают ресурсной базой для проектов Новатэка «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ-2». В 2023 году в России был принят закон о нулевом НДПИ на газ Ямала под проекты аммиака и водорода. Однако льгота прекращает свое действие при достижении накопленного объемы добычи в 250 млрд куб. м. или через 12 лет.
Минфин предлагает заключить инвестсоглашение о финансировании обязательств Камчатского края по строительству объектов комплекса регазификации СПГ в регионе, а также по развитию проектов по СПГ, аммиака или водорода. По данным «Интерфакса», проект наиболее актуален для проекта «Ямал СПГ». В 2026 году его накопленная добыча газа может достигнуть 250-300 млрд куб. м газа, что приведет к аннулированию льготы.
Инвестиционное соглашение должно превратить продление льготы в обязательство по финансированию объектов регазификации СПГ на Камчатке. Региону нужны дополнительные поставки: местные месторождения не покрывают потребность, а дефицит оценивается в 500 млн куб. м газа в год. Поэтому налоговая уступка увязывается не только с добычей на Ямале и Гыдане, но и с созданием инфраструктуры для последующих поставок газа на полуостров.
Для «Ямал СПГ» такая конструкция важна из-за действующего межправительственного соглашения России и Китая, которое запрещает ухудшать налоговый режим проекта; среди его акционеров — китайские CNPC и Фонд Шелкового пути. Продление льготы через отдельное соглашение позволяет заменить ее автоматическое прекращение после установленного срока или объема добычи на режим, связанный с конкретными инвестиционными обязательствами. Проекты НОВАТЭКа по аммиаку и водороду на Ямале и Гыдане также учитываются в этой схеме: компания уже обращалась за обнулением НДПИ для «Обского ГХК» в апреле 2022 года.