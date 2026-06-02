Следствие назвало причину схода девяти грузовых вагонов в Воронежской области

Завершено расследование уголовного дела о сходе девяти грузовых вагонов поезда с рельсов на железнодорожной станции Поворино Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД) в Воронежской области в 2025 году. По версии следствия, в ЧП виноват мастер дорожного линейного участка Поворинской дистанции пути, который не провел необходимые работы для заблаговременного устранения неисправности. Об этом сообщили в Западном МСУТ СК России.

«Следствием установлено, что вечером 21 февраля 2025 года обвиняемый не организовал работы по выявлению и своевременному устранению неисправности пути, связанной со сверхнормативным уширением рельсовой колеи с последующей раскантовкой рельсов»,— пояснили в ведомстве.

В результате схода вагонов был причинен материальный ущерб на сумму более 5 млн руб. Мастера обвинили в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ, до двух лет лишения свободы). Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

По данным картотеки, подсудимого зовут Игорь Синютин. Мастер ранее удостаивался наград от руководства железной дороги. В частности, в 2023 году ему был присвоен знак «За заслуги перед ЮВЖД» второй степени.

В середине мая «Ъ-Черноземье» писал, что прокуратура организовала проверку по факту схода нескольких вагонов электрички с рельсов в Яковлевском округе Белгородской области. В ЮВЖД до этого сообщили, что сход вагона произошел «в результате внешнего воздействия».

Денис Данилов