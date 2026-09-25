Netflix покажет фильм о первом титуле Михаэля Шумахера в «Формуле-1»

На Netflix 2 октября выйдет документальный фильм «Шумахер, 94: Рождение легенды». Лента посвящена первому титулу, завоеванному Михаэлем Шумахером в «Формуле-1» в 1994 году. Потом немец еще шесть раз становился сильнейшим в мире (семь титулов, кроме него, брал только Льюис Хэмилтон), заслужил статус легенды автоспорта, а во многих языках мира слово «шумахер» стало нарицательным. В частности, в сентябре этого года сайт Института русского языка имени Виноградова в словарной статье о Шумахере отметил, что так называют «гонщика, лихача».

Повествование, как следует из тизера фильма, во многом строится на воспоминаниях супруги Шумахера Коринны. Она крайне редко общается с СМИ, так что ее появление в кадре само по себе событие. Напомним, что в декабре 2013 года Шумахер неудачно упал на горнолыжном склоне и ударился головой о камень. Удар был такой силы, что шлем гонщика раскололся. Повреждения, полученные спортсменом, были очень серьезными, и он оказался прикованным к постели на долгие годы.

В фильме Коринна Шумахер поведала о некоторых деталях отношений с Шумахером, начавшихся еще в начале 1990-х годов. При этом госпожа Шумахер ничего не сказала о текущем состоянии своего мужа. В 2021-м, в еще одной документалке Netflix, она отмечала, что семья делает все возможное, чтобы Шумахеру стало лучше.

Подробнее — в материале «За Михаэля Шумахера вспомнили былое».