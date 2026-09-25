За Михаэля Шумахера вспомнили былое

Стриминговый сервис Netflix в начале октября покажет документальный фильм «Шумахер, 94: Рождение легенды», посвященный первому из семи титулов чемпиона мира, завоеванных легендарным гонщиком «Формулы-1» Михаэлем Шумахером. Сам немец после произошедшего почти 13 лет назад несчастного случая, в результате которого он получил тяжелейшие повреждения головного мозга, на публике уже не появляется. C авторами фильма пообщалась супруга спортсмена Коринна. Это редчайший случай, когда член семьи Шумахера согласился поговорить о случившемся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Action Images / Reuters Фото: Action Images / Reuters

На Netflix 2 октября выйдет документальный фильм «Шумахер, 94: Рождение легенды». Лента посвящена первому титулу, завоеванному Михаэлем Шумахером в «Формуле-1» в 1994 году. Потом немец еще шесть раз становился сильнейшим в мире (семь титулов, кроме него, брал только Льюис Хэмилтон), заслужил статус легенды автоспорта, а во многих языках мира слово «шумахер» стало нарицательным. В частности, в сентябре этого года сайт Института русского языка имени Виноградова в словарной статье о Шумахере отметил, что так называют «гонщика, лихача».

Повествование, как следует из тизера фильма, во многом строится на воспоминаниях супруги Шумахера Коринны. Она крайне редко общается с СМИ, так что ее появление в кадре само по себе событие. Напомним, что в декабре 2013 года Шумахер неудачно упал на горнолыжном склоне и ударился головой о камень. Удар был такой силы, что шлем гонщика раскололся. Повреждения, полученные спортсменом, были очень серьезными, и он оказался прикованным к постели на долгие годы.

В фильме Коринна Шумахер поведала о некоторых деталях отношений с Шумахером, начавшихся еще в начале 1990-х годов.

В частности, о том, что против них выступала ее мать, отмечавшая, что он постоянно пропадает на картодроме, где вечно выпихивает всех с трассы, да и в жизни ведет себя так же непримиримо. «Мама была решительно против,— отметила Коринна Шумахер.— "Посмотри на этого Шумахера! У них дома картодром, они бросаются на любого, кто сделает что-то не так, а теперь он сам выталкивает людей"». Супруга гонщика также рассказала, что ей приходилось мириться с тем, что, обретя спортивную славу, Михаэль Шумахер привлек повышенное внимание представительниц прекрасного пола. «Он получал много интересных вложений в письмах от фанаток. В том числе от одной юной особы, которая всегда присылала нижнее белье вместе со своими письмами. Ее звали Ютта. В какой-то момент фраза "Ну давай, Ютта" стала его любимым выражением»,— сказала Коринна Шумахер.

При этом госпожа Шумахер ничего не сказала о текущем состоянии своего мужа. В 2021-м, в еще одной документалке Netflix, она отмечала, что семья делает все возможное, чтобы Шумахеру стало лучше.

«Несмотря ни на что, я буду делать все, что в моих силах. Мы все будем. Мы стараемся продолжать жить как семья,— отмечала Коринна Шумахер.— Личное — это личное. Он всегда так говорил. Михаэль всегда защищал нас, а теперь мы защищаем его».

В последние годы Михаэль Шумахер, нуждающийся в круглосуточном уходе медицинского персонала, живет на два дома — в поместье на Мальорке и в доме в Глане, на берегу Женевского озера. В начале этого года издание Daily Mail со ссылкой на источники сообщало, что в состоянии гонщика наметился прогресс. Он больше не прикован к постели, и его вывозят на прогулки в инвалидном кресле. Также сообщалось, что Шумахер страдает от синдрома «запертого человека» — состояние, при котором пациент полностью утрачивает способность двигаться и разговаривать, но сохраняет ясное сознание, мышление и чувствительность. Общение с миром, и то не всегда, возможно только за счет моргания глаз.

Впрочем, детальных сведений о состоянии Шумахера за 13 лет так ни разу и не появилось. Коринне Шумахер удалось установить настолько плотный режим безопасности, что не случилось ни одной утечки. Хотя попытки были. В частности, в 2024 году один из сотрудников охраны Шумахера Маркус Фриче с двумя сообщниками шантажировал его семью. Злоумышленники требовали выплатить им €15 млн за неразглашение данных, похищенных с компьютера, на котором хранились медицинские записи, сведения о прописанных препаратах, фото- и видеоматериалы, относящиеся к состоянию Шумахера. В общей сложности речь шла о полутора тысячах файлов. Семья Шумахера обратилась в полицию, злоумышленников задержали, и в 2025 году они получили тюремные сроки — от шести месяцев условно до трех лет.

Александр Петров