Си и Трампу не удалось договориться по принципиальным вопросам
Председатель КНР Си Цзиньпин завершил госвизит в США. Его вторая личная встреча с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом за год прошла невероятно помпезно и была полна красивых фраз (чего только стоит призыв Си «вместе взращивать прекрасные цветы китайско-американской дружбы»). Однако в том, что касается конкретных итогов по таким сложным вопросам, как торговля, ситуация вокруг Тайваня и конфликт с Ираном, предъявить общественности двух стран главам КНР и США, похоже, оказалось пока нечего.
Апофеозом трехдневного визита Си Цзиньпина в США, его первого госвизита в эту страну с 2015 года, стал торжественный ужин в Белом доме с участием руководителей крупнейших американских технологических компаний. Был ли за столом кто-то из глав китайских госкомпаний, осталось неясным — официальный список гостей обнародован не был.
Трапеза началась символично — с бокалов игристого вина Schramsberg Blanc de Noirs, в руках с которым президент Ричард Никсон и премьер Госсовета КНР Чжоу Эньлай в 1972 году произносили в Пекине «тост за мир». Ну а далее в меню оказались «американские продукты с легким китайским влиянием, объединяющие кулинарные традиции обеих стран», отметил Белый дом в пресс-релизе.
Подробнее — в материале «С хорошими минами при плохой игре».
К моменту визита к острым нерешенным вопросам относились экспортный контроль за редкоземельными металлами и компьютерными чипами, связи КНР с Ираном и поддержка Тайваня со стороны США. Эти темы затрагивают разные рычаги давления — доступ к ресурсам и технологиям, безопасность острова и возможность Вашингтона добиваться от Пекина действий через его отношения с Тегераном.
Торгово-технологический спор уже сопровождался взаимным ужесточением мер. В октябре 2025 года Пекин усилил экспортный контроль за редкоземельными металлами для укрепления переговорных позиций, после чего Дональд Трамп объявил о 100-процентных пошлинах на китайские товары и допустил отмену предстоящих переговоров. При этом американская стратегия в отношении КНР, помимо улучшения условий торговли, включала постепенное сдерживание Китая и ограничение его доступа к современным технологиям.
Отдельным барьером остается Тайвань: Си Цзиньпин стремится убедить Вашингтон сократить поддержку острова, тогда как США рассматривали визит как возможность надавить на Пекин по иранскому направлению. На предыдущих переговорах в октябре 2025 года лидеры уже отложили наиболее сложные геополитические вопросы и договорились о будущих взаимных визитах, поэтому отсутствие новых решений оставляет ключевые разногласия предметом следующих контактов, а не закрывает их.