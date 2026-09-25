Си и Трампу не удалось договориться по принципиальным вопросам

Председатель КНР Си Цзиньпин завершил госвизит в США. Его вторая личная встреча с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом за год прошла невероятно помпезно и была полна красивых фраз (чего только стоит призыв Си «вместе взращивать прекрасные цветы китайско-американской дружбы»). Однако в том, что касается конкретных итогов по таким сложным вопросам, как торговля, ситуация вокруг Тайваня и конфликт с Ираном, предъявить общественности двух стран главам КНР и США, похоже, оказалось пока нечего.

Апофеозом трехдневного визита Си Цзиньпина в США, его первого госвизита в эту страну с 2015 года, стал торжественный ужин в Белом доме с участием руководителей крупнейших американских технологических компаний. Был ли за столом кто-то из глав китайских госкомпаний, осталось неясным — официальный список гостей обнародован не был.

Трапеза началась символично — с бокалов игристого вина Schramsberg Blanc de Noirs, в руках с которым президент Ричард Никсон и премьер Госсовета КНР Чжоу Эньлай в 1972 году произносили в Пекине «тост за мир». Ну а далее в меню оказались «американские продукты с легким китайским влиянием, объединяющие кулинарные традиции обеих стран», отметил Белый дом в пресс-релизе.

Подробнее — в материале «С хорошими минами при плохой игре».