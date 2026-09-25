С начала года «Россети Тюмень» подключили к сетям более 3,5 тысяч жителей Тюменской области

С января по август 2026 года энергетики «Россети Тюмень» подключили к электросетевой инфраструктуре свыше 3,5 тысячи бытовых потребителей в Тюменской области. Для этого специалисты построили свыше 75 километров линий электропередачи и установили 84 трансформаторных подстанции, а суммарная выданная заявителям мощность составила 50 МВт.

Наибольший спрос на подключение энергоресурса сохраняется в Тюменском муниципальном округе, где за 8 месяцев электроэнергией обеспечено 2,8 тысячи частных домовладений, или 80% от общего количества присоединенных бытовых потребителей в регионе. Новые объекты оснащены интеллектуальными приборами учета, которые непрерывно контролируют качество электроснабжения и автоматически передают показания в ресурсоснабжающую организацию.

Технологическое присоединение к электрическим сетям – одно из приоритетных направлений деятельности системообразующей энергокомпании. За последние пять лет в регионе электрофицированы свыше 32 тыс. юридических и физических лиц. Подать заявку на подключение жители Тюменской области могут на сайте «Портал-ТП.РФ» или очно через Центр обслуживания клиентов «Россети Тюмень» по адресу: г. Тюмень, улица Ленина, дом 78.

АО «Россети Тюмень»