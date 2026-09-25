ЕР получила 89% мандатов на выборах местного самоуправления в Воронежской области

В рамках выборов в органы местного самоуправления проходила 21 кампания в десяти муниципальных районах и двух городских округах Воронежской области. Всего распределялось 223 мандата. Из них 199 достались представителям партии «Единая Россия», что составляет 89,24% от общего количества. Статистику опубликовал облизбирком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным Избирательной комиссии Воронежской области, самовыдвиженцам досталось 11 мандатов. КПРФ получила четыре мандата, ЛДПР — три, «Справедливая Россия» — три, партия «Новые люди» — два, а «Родина» — один.

На выборах в советы народных депутатов (СНД) сельских поселений в рамках 11 кампаний ЕР получила 101 мандат из 111 распределявшихся. Результаты партии в других кампаниях:

Борисоглебская городская Дума — 26 из 30;

СНД Бобровского района — 36 из 40;

СНД Каменского района — 15 из 17;

повторные выборы депутата Нововоронежской городской Думы — мандат достался ЕР;

дополнительные выборы депутатов СНД Россошанского и Семилукского районов — 3 из 4;

выборы депутатов СНД городских поселений — 17 из 20.

Ранее стало известно, что по результатам выборов «Единая Россия» увеличила свое представительство в законодательных собраниях четырех областей Черноземья. Наиболее заметно соотношение сил изменилось в Липецкой области: ЕР получила 28 из 36 мест вместо 23 из 42 и теперь контролирует 78% мандатов, а фракция КПРФ сократилась на 73% — с 15 до четырех депутатов. В Курской и Орловской областях уменьшилось число представленных партий. Эксперт считает, что партия власти усилилась благодаря высокой явке лояльного электората, а политическая система упростилась из-за ослабления реальной оппозиции.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье» «Парламент просит простоты».

Денис Данилов