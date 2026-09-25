Глава ватиканской комиссии по ИИ никогда не пользовался нейросетями
Кардинал Майкл Черни, который возглавляет комиссию по искусственному интеллекту (ИИ) в Ватикане, сам им никогда не пользовался. В этом он признался в подкасте Brussels Playbook Podcast от издания Politico.
На вопрос, пользовался ли кардинал ИИ, он ответил: «Нет, пока нет. У меня просто не было на это времени».
Politico отмечает, что кардинал Черни четыре месяца возглавляет ватиканскую комиссию по ИИ, которая должна изучить потенциальное воздействие этой технологии на человечество. Он сказал в интервью, что готов учиться этому и даже считает своим моральным долгом получить личный опыт в пользовании ИИ.
Папа римский Лев XIV уделяет вопросам ИИ большое внимание и не раз высказывался на эту тему. В мае Ватикан выпустил папскую энциклику «Magnifica humanitas: о защите человеческой личности во времена ИИ». В ней папа, в частности, говорит, что ИИ не является «чисто техническим вопросом» и призывает уделять больше внимания этическим вопросам в этой сфере, а также влиянию технологии на рабочие места и общество в целом.
Ватиканский подход исходит из того, что искусственный интеллект должен служить человеку, а не заменять его. Поэтому оценка его воздействия предполагает не только анализ возможностей технологии, но и проверку того, сохраняются ли человеческий контроль и ответственность за последствия ее применения.
Практическими условиями такого контроля Ватикан называет независимый надзор, информирование пользователей и политическую систему, готовую отвечать за принимаемые решения. Отдельный риск связан с созданными ИИ фейковыми медиа: дезинформация, согласно ватиканскому документу от января 2025 года, способна подпитывать политическую поляризацию и социальные волнения.