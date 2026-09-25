Глава ватиканской комиссии по ИИ никогда не пользовался нейросетями

Кардинал Майкл Черни, который возглавляет комиссию по искусственному интеллекту (ИИ) в Ватикане, сам им никогда не пользовался. В этом он признался в подкасте Brussels Playbook Podcast от издания Politico.

На вопрос, пользовался ли кардинал ИИ, он ответил: «Нет, пока нет. У меня просто не было на это времени».

Politico отмечает, что кардинал Черни четыре месяца возглавляет ватиканскую комиссию по ИИ, которая должна изучить потенциальное воздействие этой технологии на человечество. Он сказал в интервью, что готов учиться этому и даже считает своим моральным долгом получить личный опыт в пользовании ИИ.

Папа римский Лев XIV уделяет вопросам ИИ большое внимание и не раз высказывался на эту тему. В мае Ватикан выпустил папскую энциклику «Magnifica humanitas: о защите человеческой личности во времена ИИ». В ней папа, в частности, говорит, что ИИ не является «чисто техническим вопросом» и призывает уделять больше внимания этическим вопросам в этой сфере, а также влиянию технологии на рабочие места и общество в целом.

Яна Рождественская