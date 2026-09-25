Росреестр не видит необходимости выделять землю под ЦОД в отдельную категорию

Росреестр может разрешить размещать дата-центры на земельных участках с любым видом разрешенного использования (ВРИ), без отдельного кода в классификаторе. Представители отрасли отмечают, что это создает правовую неопределенность, риски пересчета платежей и судебных споров. В Росреестре ссылаются на то, что по закону оборудование ЦОД — это движимое имущество, которое может быть размещено в любом помещении, а если вводить новый ВРИ, то пришлось бы менять слишком много градостроительной документации.

Росреестр предложил разрешить размещение центров обработки данных (ЦОД) на земельных участках с любым видом разрешенного использования (ВРИ), не выделяя для них отдельную категорию использования земли. Это значит, что дата-центр можно будет разместить в здании на участке, предназначенном, например, под офис, склад или производство, не меняя вид разрешенного использования земли. Соответствующий проект приказа опубликован 21 сентября на портале regulation.gov, публичное обсуждение продлится до 6 октября.

Проект дополняет примечание №2 классификатора ВРИ формулировкой «размещение в здании, сооружении оборудования, обеспечивающего обработку и (или) хранение данных». Сейчас это примечание допускает без отдельного указания размещение защитных сооружений, антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков и элементов благоустройства. Классификатор прямо не регулирует размещение ЦОД, и операторы оформляют землю под них как «связь» или «склад». “Ъ” направил запрос в Росреестр.

Подробнее — в материале «Не ВРИ дата-центрам».