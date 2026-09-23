Избравшийся в Госдуму Евгений Костин ушел из думы Нижнего Новгорода

Городская дума Нижнего Новгорода одобрила досрочное сложение полномочий первым заместителем председателя, депутатом по округу №24 Евгением Костиным с 23 сентября. Он уходит в связи с победой на выборах в Государственную Думу девятого созыва.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-спикер думы Нижнего Новгорода Евгений Костин покидает городской парламент в связи с избранием в Госдуму

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Вице-спикер думы Нижнего Новгорода Евгений Костин покидает городской парламент в связи с избранием в Госдуму

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Господин Костин переизбрался на выборах в городской парламент в 2025 году. В связи с его уходом по освободившемуся округу потребуется провести дополнительные выборы.

Также на сегодняшнем заседании депутаты одобрили осуществление полномочий на постоянной основе (с получением зарплаты) заместителем председателя комиссии по транспорту Дмитрием Игошиным.

Как писал «Ъ-Приволжье», Евгений Костин победил на выборах в Госдуму в Приокском округе (№132), набрав 54,08%.

Галина Шамберина