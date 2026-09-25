Оператор питания РЖД продает в Тамбове здание у вокзала за 70 млн рублей
В Тамбове выставлено на продажу двухэтажное здание возле городского вокзала по адресу: улица Интернациональная, 85. Начальная цена лота составляет 69,4 млн руб. Продавцом выступает южный филиал АО «Железнодорожная торговая компания» (ЖТК) — ключевого оператора ОАО «РЖД» в сфере общественного питания и торгового обслуживания.
По информации Rusprofile, АО «ЖТК» зарегистрировано в июне 2007 года в Москве и действует в сфере организации питания — основной профиль связан с работой столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях. Генеральным директором с 11 сентября 2026 года назначен Алексей Ермаков. Сведения об учредителях и управляющей организации в раскрытых данных не детализированы. Уставный капитал предприятия составляет 8,1 млрд руб. По собственным данным, компания представлена во всех регионах присутствия ОАО «РЖД». В управлении находится порядка 400 объектов: столовые, кафе, буфеты и магазины. Ежегодно АО «ЖТК» предоставляет более 4 млн комплектов питания работникам и пассажирам и обслуживает около 9 млн покупателей. Выручка АО «ЖТК» в 2025 году составила порядка 6,6 млрд руб., увеличившись на 1,5% к уровню 2024-го (6,5 млрд), однако чистая прибыль сократилась на 68,7% — с 499 до 156 млн руб.
Лот включает строение общей площадью порядка 2,1 тыс. кв. м и земельный участок площадью свыше 1,7 тыс. кв. м. Шаг аукциона составляет 3,5 млн руб., цена отсечения — 34,7 млн руб., размер задатка — немногим более 6,9 млн руб. Заявки на участие в торгах на электронной площадке будут принимать до 19 октября. Открытый электронный аукцион планируют провести 20 октября.
- По данным публичной кадастровой карты, кадастровая стоимость коммерческого многофункционального здания на Интернациональной, 85 составляет 24,9 млн руб., а земельного участка, который также входит в лот, — 7,3 млн руб. Вид его разрешенного использования — под здание с помещениями ресторана и магазина, административное здание.
Накануне «Ъ-Черноземье» также рассказывал, что Росимущество повторно выставило на продажу национализированный актив тамбовского оператора связи «Ланта» — торговый центр «Башня» на улице Авиационной в областном центре. В этот раз продажа осуществляется в форме публичного предложения. Начальная цена лота не изменилась — 145,8 млн руб.