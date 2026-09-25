Оператор питания РЖД продает в Тамбове здание у вокзала за 70 млн рублей

В Тамбове выставлено на продажу двухэтажное здание возле городского вокзала по адресу: улица Интернациональная, 85. Начальная цена лота составляет 69,4 млн руб. Продавцом выступает южный филиал АО «Железнодорожная торговая компания» (ЖТК) — ключевого оператора ОАО «РЖД» в сфере общественного питания и торгового обслуживания.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По информации Rusprofile, АО «ЖТК» зарегистрировано в июне 2007 года в Москве и действует в сфере организации питания — основной профиль связан с работой столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях. Генеральным директором с 11 сентября 2026 года назначен Алексей Ермаков. Сведения об учредителях и управляющей организации в раскрытых данных не детализированы. Уставный капитал предприятия составляет 8,1 млрд руб. По собственным данным, компания представлена во всех регионах присутствия ОАО «РЖД». В управлении находится порядка 400 объектов: столовые, кафе, буфеты и магазины. Ежегодно АО «ЖТК» предоставляет более 4 млн комплектов питания работникам и пассажирам и обслуживает около 9 млн покупателей. Выручка АО «ЖТК» в 2025 году составила порядка 6,6 млрд руб., увеличившись на 1,5% к уровню 2024-го (6,5 млрд), однако чистая прибыль сократилась на 68,7% — с 499 до 156 млн руб.

Лот включает строение общей площадью порядка 2,1 тыс. кв. м и земельный участок площадью свыше 1,7 тыс. кв. м. Шаг аукциона составляет 3,5 млн руб., цена отсечения — 34,7 млн руб., размер задатка — немногим более 6,9 млн руб. Заявки на участие в торгах на электронной площадке будут принимать до 19 октября. Открытый электронный аукцион планируют провести 20 октября.

По данным публичной кадастровой карты, кадастровая стоимость коммерческого многофункционального здания на Интернациональной, 85 составляет 24,9 млн руб., а земельного участка, который также входит в лот, — 7,3 млн руб. Вид его разрешенного использования — под здание с помещениями ресторана и магазина, административное здание.

Накануне «Ъ-Черноземье» также рассказывал, что Росимущество повторно выставило на продажу национализированный актив тамбовского оператора связи «Ланта» — торговый центр «Башня» на улице Авиационной в областном центре. В этот раз продажа осуществляется в форме публичного предложения. Начальная цена лота не изменилась — 145,8 млн руб.

Денис Данилов