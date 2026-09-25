Чемпионату мира ищут правительство

Новым премьер-министром Марокко может стать Фаузи Лекжаа — председатель Королевской марокканской футбольной федерации. Он состоит в Партии подлинности и современности, которая заняла первое место на прошедших 23 сентября парламентских выборах. Назначение Лекжаа было бы кстати, учитывая, что в 2030 году королевство вместе с Испанией и Португалией примет следующий чемпионат мира по футболу. Но он не единственный кандидат, а решение, кому именно поручить сформировать правительство, остается за королем Марокко Мухаммедом VI.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Королевской марокканской футбольной федерации Фаузи Лекжаа

Фото: Mosa'ab Elshamy / AP Председатель Королевской марокканской футбольной федерации Фаузи Лекжаа

Фото: Mosa'ab Elshamy / AP

По итогам состоявшегося 23 сентября голосования больше всего мест в Палате представителей, нижней палате парламента, получила Партия подлинности и современности (PAM). По предварительным данным МВД, ее депутаты займут 97 из 395 кресел. Еще 66 и 65 мест получили Национальное объединение независимых и партия «Истикляль» соответственно. Обе политические силы входят в правящую коалицию. Вместе это дает им устойчивое большинство и возможность сформировать правительство, если партии смогут договориться.

Однако кто именно станет премьер-министром, зависит от короля Мухаммеда VI. Когда Конституционный суд королевства объявит результаты официально, король, согласно конституции, сможет поручить формирование правительства политику из партии-победителя.

Один из вероятных кандидатов — 56-летний министр по вопросам бюджета и председатель Королевской марокканской футбольной федерации.

Когда в июле этого года он вступил в Партию подлинности и современности, это подтвердило месяцами ходившие слухи о его политических амбициях. Тогда французское издание Le Monde отмечало, что именно он может возглавить «правительство мундиаля». Хотя монарх сохраняет широкие полномочия в стране и определяет политический курс и внешнюю политику, именно новому кабинету предстоит готовиться к чемпионату мира по футболу 2030 года. Впереди инфраструктурные работы, общая сумма которых оценивается примерно в $20 млрд. Эти деньги вложат не только в спортивные объекты, но и в строительство и модернизацию стадионов, аэропортов, автомобильных и железных дорог, а также городской инфраструктуры.

Но кандидатура Лекжаа не единственная. По данным СМИ, возглавить правительство могла бы и другой член PAM Фатима Эззахра эль-Мансури. Адвокат и политик, она одновременно занимает три должности: министра территориального планирования и градостроительства, генсека своей партии и мэра Марракеша. Она стала первой женщиной, занявшей эти посты.

Новому премьеру придется иметь дело не только с подготовкой спортивных объектов. О том, насколько накалена ситуация в стране, свидетельствуют и прошлогодние массовые протесты молодежи, в которых пострадало более 300 человек, и массовый июльский прорыв мигрантов с территории Марокко в испанский анклав Сеуту.

В стране высокий уровень безработицы — до 40% среди молодежи.

Участники протестов не раз выдвигали требования строить не новые стадионы, а больницы и школы. Власти парируют: инфраструктурные инвестиции могут приносить пользу и после турнира, привлекать туристов и поддерживать занятость.

О том, что это убеждает не всех, говорит статистика голосования. Даже при явке всего в 38%, когда многие избиратели сознательно бойкотировали выборы, основная оппозиционная Партия справедливости и развития (PJD) получила 54 места, улучшив свой результат в четыре раза по сравнению с прошлыми выборами.

Галина Дудина