«Россети Урал» сотрудничают со следствием по делу замгендиректора Юрия Черникова

Заместитель генерального директора «Россети Урал» Юрий Черников обвиняется в превышении полномочий из личной заинтересованности (ч.3 п. «е» ст.286 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Как сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе компании, доследственные мероприятия проводились совместно со службой безопасности энергетиков. «ПАО "Россети Урал" оказывает содействие следственным органам»,— говорится в комментарии.

Юрий Черников был задержан летом. Сначала Чкаловский районный суд Екатеринбурга его арестовал, а 21 сентября отпустил под домашний арест по ходатайству следствия, уточнили «Ъ-Урал» в пресс-службе судов Свердловской области.

Юрий Черников курировал технологическое присоединением и развитием дополнительных услуг: работал над подключение потребителей к электросетям и развитие сервисов компании. В компании «Россети Урал» он работал с 2011 года.

Артем Путилов