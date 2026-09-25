Суд в Екатеринбурге рассмотрит иск о трудоустройстве родственницы в УрГАУ

Кировский районный суд Екатеринбурга рассмотрит иск, касающийся конфликта интересов в Уральском государственном аграрном университете (УрГАУ), сообщили в пресс-службе суда. Одним из ответчиков стала директор института экономики, финансов и менеджмента, завкафедрой менеджмента и экономической теории Ольга Рущицкая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Другими ответчиками стали вуз и комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, третьим лицом указан Минсельхоз РФ.

В заявлении истца сказано, что на пост доцента этой кафедры в 2016 году была трудоустроена дочь Ольги Рущицкой. Как считает истец считает, поскольку кафедра входит в состав института, которым руководит мать, она сохраняет прямые рычаги влияния на трудовую деятельность дочери — распределение учебной нагрузки, участие в аттестации и стимулирующие выплаты. Кроме того, в этом же институте обучается внук Ольги Рущицкой. Комиссия вуза 14 мая решила, что в действиях директора института нет конфликта интересов, поскольку отсутствует «непосредственное подчинение» дочери. С этим согласился врио ректора.

Административный истец просит признать незаконным бездействие руководства вуза, выразившееся в непринятии мер по привлечению директора института к дисциплинарной ответственности за неисполнение обязанности по уведомлению о конфликте интересов. Также он просит признать незаконным решение комиссии, установить наличие конфликта интересов и обязать университет расторгнуть трудовой договор с Ольгой Рущицкой по утрате доверия.

Ирина Пичурина