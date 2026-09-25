Дом из фильма «Жмурки» в Нижнем Новгороде включили в реестр выявленных ОКН

«Хозяйственные службы усадьбы М. В. Рукавишникова» на улице Большой Печерской, 21 в Нижнем Новгороде включили в реестр выявленных объектов культурного наследия. Это здание появлялось в фильме «Жмурки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Нижегородской области Фото: Правительство Нижегородской области

Ранее дом был среди объектов, обладающих признаками ОКН. Для окончательного включения его в реестр объектов культурного наследия будет проведена историко-культурная экспертиза.

Как писал «Ъ-Приволжье», летом 2026 года дом приобрела компания депутата заксобрания Антона Ананьина ООО «Окский технопарк» для дальнейшей реставрации. Среди возможных видов будущего использования здания — культурно-общественный центр и ресторан.

Галина Шамберина