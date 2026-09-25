Совкомбанк присоединился к меморандуму АКАР о поддержке традиционных семейных ценностей

Совкомбанк присоединился к Меморандуму о сотрудничестве, направленному на сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей в рекламных конкурсах и на фестивалях. Документ разработан Ассоциацией коммуникационных агентств России (АКАР).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Getty Images Фото: Getty Images

Меморандум объединяет индустриальные ассоциации, деловые объединения, организаторов профессиональных конкурсов и фестивалей, а также представителей социально ответственного бизнеса. Цель участников — развивать ответственные коммуникации и формировать позитивный образ традиционных ценностей в целом и многодетной семьи в частности.

«Для Совкомбанка семья, ответственное родительство и преемственность поколений — важнейшие общественные ценности. Присоединяясь к меморандуму АКАР, мы поддерживаем развитие ответственных коммуникаций, которые помогают формировать уважительный и позитивный образ семьи и многодетности. Уверены, что объединение усилий бизнеса и профессионального сообщества позволит сделать эту работу системной и повысить ее общественную значимость»,— отметил руководитель департамента по связям с общественностью Совкомбанка Антон Запольский.

В АКАР отметили, что присоединение к меморандуму Совкомбанка показывает заинтересованность рекламодателей в продвижении традиционных ценностей, в том числе позитивного образа многодетной семьи.

Как сообщает АКАР, авторы российской рекламы регулярно обращаются к теме семьи, но образ многодетных семей в сюжетах 2023–2025 годов появлялся редко. По данным медиаизмерителя Mediascope, в массовой рекламе семья является постоянным героем коммуникаций — на нее приходилось 27% рейтинга рекламы с людьми, однако в 56% роликов была показана семья с одним ребенком. На многодетные семьи приходилось только 5%.

Именно поэтому возникла идея сотрудничества участников рынка рекламы и маркетинга, в рамках которого будут выявляться и поддерживаться лучшие проекты социальной направленности, представленные на российских фестивалях и конкурсах в сфере рекламы и маркетинговых коммуникаций. Их эффективность может оцениваться с учетом параметров медиааудитории и показателей потребления информационной продукции.

Кроме того, в рамках данного сотрудничества будут разработаны критерии оценки таких проектов, а также учреждены тематические номинации. Результаты работы будут представлены в ежегодном публичном отчете.

Меморандум подготовлен АКАР как добровольная межотраслевая инициатива в сфере социальной ответственности и саморегулирования. Документ открыт для присоединения новых участников.