В Приморье подростка обвинили в шпионаже за вознаграждение в 3 тыс. рублей

В Приморский краевой суд передали для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении несовершеннолетнего жителя Партизанска. Его обвиняют в государственной измене в форме шпионажа (ст. 275 УК РФ) и легализации денежных средств, полученных за совершение преступления (ч. 1 ст. 174.1 УК РФ).

«По версии следствия, в феврале 2025 года 17-летний житель г. Партизанска, выполняя шпионское задание сотрудника иностранной разведки, за материальное вознаграждение, собрал и предоставил последнему сведения о фактическом нахождении на местности и способах защищенности объектов железнодорожно-транспортной инфраструктуры, расположенных на территории г. Партизанска, с целью их использования против безопасности Российской Федерации»,— сообщила прокуратура региона.

По данным следствия, в качестве вознаграждения молодой человек получил 3508 руб.

Обвиняемому грозит пожизненное лишение свободы.

Алексей Чернышев, Владивосток