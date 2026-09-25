В Приморье подростка обвинили в шпионаже за вознаграждение в 3 тыс. рублей
В Приморский краевой суд передали для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении несовершеннолетнего жителя Партизанска. Его обвиняют в государственной измене в форме шпионажа (ст. 275 УК РФ) и легализации денежных средств, полученных за совершение преступления (ч. 1 ст. 174.1 УК РФ).
«По версии следствия, в феврале 2025 года 17-летний житель г. Партизанска, выполняя шпионское задание сотрудника иностранной разведки, за материальное вознаграждение, собрал и предоставил последнему сведения о фактическом нахождении на местности и способах защищенности объектов железнодорожно-транспортной инфраструктуры, расположенных на территории г. Партизанска, с целью их использования против безопасности Российской Федерации»,— сообщила прокуратура региона.
По данным следствия, в качестве вознаграждения молодой человек получил 3508 руб.
Обвиняемому грозит пожизненное лишение свободы.
Статья 275 УК РФ о государственной измене охватывает не только передачу секретных сведений. Согласно данным 2020 года, к государственной измене также относится финансовая, материально-техническая, консультационная или иная помощь иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности России.
Санкция статьи 275 УК РФ, по данным 2026 года, предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы. Таким образом, максимальный срок, упомянутый в сообщении прокуратуры, связан с самой предъявленной статьей. Представленные материалы отдельно не разъясняют, как возраст обвиняемого влияет на выбор наказания.